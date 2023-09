Warnemünde: Mann (36) klaut in Supermarkt und greift Verkäuferin an

Rostock. Nach einer Serie von Straftaten hat die Polizei am Donnerstagabend einen 37-jährigen Mann in Warnemünde gestellt. Er hatte nach Polizeiangaben in drei Läden Produkte gestohlen und mehrere Personen angegriffen.

Der polizeibekannte Mann hatte zunächst in einem Schmuckgeschäft und einer Drogerie mehrere Gegenstände entwendet. Anschließend griff er eine Kundin und eine Mitarbeiterin in einem Supermarkt an, bevor er mit einem ebenfalls gestohlenen Fahrrad flüchtete.

Als der 37-Jährige daraufhin in einer weiteren Drogerie-Filiale vermeintliches Diebesgut gewaltsam verteidigte und dort eine weitere Angestellte attackierte, konnten Beamte der Rostocker Polizei den Mann stellen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock laufen.

