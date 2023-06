﻿250-Meter-Windräder und eine Fabrik: Das plant MV auf der Ostsee vor Warnemünde

Bis 2026 könnten vor Warnemünde die größten Windräder der Welt entstehen – nur elf Kilometer von Land entfernt. Doch damit nicht genug: MV und die Stiftung Offshore planen sogar eine Produktionsanlage direkt vor dem Ostseebad.

Warnemünde/Rostock. Die Industrie will es unbedingt, die Landesregierung ebenfalls: Drehen sich schon in weniger als fünf Jahren die größten Windräder der Welt vor Warnemünde? Die Landesregierung hält an den Plänen für einen neuen Testwindpark elf Kilometer vor der Küste Rostocks fest und präsentiert nun erstmals einen konkreten Zeitplan: Das sogenannte Nationale Testfeld Offshore-Energie soll 2026 in Betrieb gehen, sagt Martin Roll, Sprecher von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).