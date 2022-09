Lange waren Besuche auf Kreuzfahrtschiffen pandemiebedingt verboten. Jetzt konnten erstmals wieder Gäste an Bord eines Luxus-Liners der Reederei Regent Seven Seas, der am Montag in Warnemünde lag. Was sie an Bord erlebt haben.

