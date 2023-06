„Fitness Cube“ eröffnet

Ahn Dao eröffnet am Sonnabend ihr Studio „Fitness Cube“ in Warnemünde. Es verbindet Fitness und Gaming miteinander.

Sport treiben und dabei nicht nur Kondition, sondern auch Koordination trainieren: Das möchte Personaltrainerin Anh Dao ihren Kunden ermöglichen. Die Trainerin eröffnet am Samstag in Warnemünde den „Fitness Cube“ in der Mühlenstraße.

