﻿„Jetzt können wir öfter herkommen“: Warnemünde profitiert vom Deutschlandticket

Rostock. Nachmittags in Warnemünde: Am Bahnhof kommt der Regionalexpress aus Rostock an, zahlreiche Passanten steigen aus. Zu ihnen gehören auch Vaceslav Trofimov und seine Freundin Saskia Schieback aus Leipzig. „Bis vor kurzem wusste ich noch nichts von dieser Reise – mein Freund hat mich damit überrascht“, freut sich die 25-Jährige. Und ihr Partner erklärt: „Jetzt, wo wir das Deutschlandticket haben, kann man so was ja spontan entscheiden. Das ist echt ein gutes Angebot.“

Mit dem Fernverkehr, so das Paar, seien sie auch nicht viel schneller am Ziel angekommen. Zeit, sich neben dem Ostseebad zusätzlich die Region noch anzusehen, bleibt wohl dieses Mal nicht. „Aber jetzt können wir ja mal öfter herkommen“, so der 26-Jährige.

Sightseeing per Bahn: Entspannter Urlaub an der Ostsee

Anders sieht das bei Ute und Stefan Schorn aus Rheinland-Pfalz aus. „Heute schauen wir uns Warnemünde an, aber wir wollen auch noch nach Stralsund und Rügen“, sagt Stefan Schorn. Das Paar macht derzeit Urlaub in Zingst. „Wir sind mit dem Auto angereist. Aber vor Ort nutzen wir den Nahverkehr.“ Das Auto stehen zu lassen, so die Urlauber, sei entspannter. „Die Parkplatzsuche dauert oft lange“, so der Tourist. „Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, verleitet das einen auch schnell dazu, viel mehr Ausflüge zu machen. Wenn man erst einmal die Bahnverbindungen heraussucht, entscheidet man bewusster.“

Ute und Stefan Schorn aus dem Rheinland genießen im Urlaub die Vorzüge, mit dem Deutschlandticket Bahn zu fahren. © Quelle: Martin Börner

Deutschlandticket: Kritik an Kosten und Verbindungen

Auch Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm sieht das Deutschlandticket als Chance für die Region. „Bereits im vergangenen Jahr haben wir durch das Neun-Euro-Ticket erlebt, dass der Tourismus in Rostock und Warnemünde von attraktiven Nahverkehrsangeboten profitiert“, betont er. „Das Deutschlandticket verstehen wir als eine Chance, die Attraktivität der Region unter Beweis zu stellen. Das Seebad ist gut vorbereitet und viele Gewerbetreibende – sowohl am Strand als auch im Ort – freuen sich über den regen Zulauf, den es aus dem Umland und natürlich auch aus dem Berliner Raum gibt.“

Noch kein Erfolg in MV Das zum 1. Mai eingeführte Deutschlandticket für 49 Euro hat sich in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht zum Verkaufsschlager entwickelt. Wie Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) sagte, haben einer aktuellen Umfrage des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen zufolge im Nordosten erst 3,6 Prozent der Befragten ein solches Ticket gekauft oder bestellt. In Berlin oder Hamburg liege der Anteil laut Umfrage bei über 20 Prozent. „Erste Erkenntnis und, das hatten wir vermutet: Es ist vor allem ein Metropolen-Ticket“, konstatierte Meyer. Deutschlandweit seien im ersten Monat nach Angaben des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) rund zehn Millionen Tickets verkauft worden. Darunter seien rund 700 000 Menschen, die den öffentlichen Personennahverkehr bislang in der Regel nicht genutzt haben.

Eisverkäuferin Christin, die ihren Stand direkt am Warnemünder Bahnhof hat, ist da noch skeptisch. „Am Wochenende ist es voll, aber unter der Woche ist nicht viel los. Im letzten Jahr war auf jeden Fall mehr los“, sagt sie. Sie denkt, dass das auch an den Einschränkungen liegt, die es derzeit aufgrund der Baustellen gibt. „Und 49 Euro sind ja auch deutlich teurer.“

Eine Passantin, die anonym bleiben möchte, schimpft. „Das kann ich mir nicht leisten. Letztes Jahr war ich mit dem Neun-Euro-Ticket hier, in diesem Jahr bin ich mit dem Auto gekommen.“

Positive Bilanz für den VVW

Der Verkehrsverbund Warnow (VVW) verkündete im Mai, dass im ersten Monat 29 000 Deutschlandtickets verkauft wurden. „Das ist ein großartiger Erfolg“, so VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer. „Zudem haben für das Deutschlandticket-Jobticket bisher 58 Unternehmen und Institutionen eine Vereinbarung mit dem VVW abgeschlossen“.

Ein solches Jobticket, das bundesweit auch privat genutzt werden kann, nutzt Melanie Beise aus Berlin. „Da ist der Anreiz, sich auch mal andere Städte anzusehen und Tagesausflüge zu machen, groß“, sagt die 37-Jährige. „Im letzten Jahr war ich oft in Schwerin, heute schaue ich mir mal Warnemünde an. Gestern war ich in Waren an der Müritz.“ Sollte sich ein Ziel mal nicht so lohnen, sei das nicht schlimm. „Man hat dann ja kein Geld verschwendet.“

Auch Einheimische nutzen das Ticket für Ausflüge in MV

Und auch Einheimische nutzen das 49-Euro-Ticket, um in der Heimat unterwegs zu sein. „Früher war ich etwa einmal wöchentlich in Warnemünde. Seitdem ich das Deutschlandticket habe, bin ich bestimmt dreimal in der Woche hier“, sagt Ursula Krenz aus Schmarl. „Ich habe kein Auto und nutze jetzt auch die Gelegenheit, mal nach Ribnitz-Damgarten oder Stralsund zu fahren.“

Svetlana Plonikova (23) und Ivan Kondrashkov (26) aus Rostock nutzen das Deutschlandticket, um verschiedene Orte in Deutschland zu besuchen. © Quelle: Martin Börner

Und auch Ivan Kondrashkov ist zufrieden. „Das Ticket ist preiswert, man kann sich viel in der Region ansehen.“ Demächst wollen wir auch noch nach Stralsund und Greifswald fahren.

