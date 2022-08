Tipp des Tages: Das erwartet Besucher am Dienstag in der Kleinen Komödie

Die Musikerin Verena Fränzel und der Kabarettist Ulf Annel präsentieren am Dienstag und Mittwoch in der Kleinen Komödie in Warnemünde ein Programm, rund um Joachim Ringelnatz. Was die Zuschauer erwartet.