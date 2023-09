Kinderkonzert der Festspiele MV an Bord der Aida: Schulklassen können sich jetzt hier anmelden

Rostock. Trommelsolo statt Deutsch, Body-Percussion statt Mathe: 600 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen aus der Region sind am Mittwoch, 25. Oktober, zum Kinderkonzert der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Und zwar nicht in irgendeinem Konzertsaal, sondern auf der „Aidamar“. Das Allerbeste: Der Auftritt der Percussion Community Rostock – dem Schlagzeug-Ensemble der Hochschule für Musik und Theater – findet von 9 bis 14 Uhr statt. Also während des regulären Unterrichts.

Das Schiff wird an diesem Tag am Warnemünde Cruise Center liegen. Auch ein Mittagessen, einen Rundgang und ein Treffen mit dem Kapitän gibt es an Bord des Kreuzfahrtschiffes.

Dritte Auflage des Konzerts an Bord eines Aida-Kreuzfahrtschiffes

Mit dem Konzert an Bord werde „das Beste aus beiden Welten“ der Festspiele und Aida vereint, sagt Intendantin Ursula Haselböck. Und wirbt gleichzeitig für das Partnerschulprogramm der Festspiele, bei dem jedes Jahr Projekte mit Schulen in MV realisiert werden. Thementage, Workshops, gemeinsame Konzerte werden dann organisiert. Sie freue sich jedenfalls sehr, dass es wieder ein Konzert an Bord geben wird.

2018 besuchten rund 250 Schüler die „Aidadiva“ am Passagierkai in Warnemünde und hörten sich an, was der Musikkomiker Gabor Vosteen so auf der Bühne fabrizierte. Ein Jahr später waren mehr als 600 begeisterte junge Leute aus 24 Schulen beim Musikduo „Klavieriki“ aus Berlin zu Gast – auf der „Aidamar“. Doch dann kam Corona – und das vorläufige Aus.

Und so kann man dabei sein:

Jetzt also eine Neuauflage – mit Klassik, Pop und mehr. Aufgeführt mit Schlagzeugen, Trommeln, Xylofonen, Bongos, Händen, Füßen. Die Percussion Community Rostock ist regelmäßig bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern zu Gast, zuletzt begeisterte sie das Publikum beim sogenannten Fahrradkonzert in Schwerin.

Musiker der Percussion Community Rostock © Quelle: Thorsten Czarkowski

Wer beim Konzert auf der „Aidamar“ dabei sein will, muss sich einfach anmelden – nötig sind lediglich Name der Schule, Klasse, Klassenstärke und die Kontaktdaten des Lehrers, also Mail und Telefonnummer. Dabei gilt die Devise: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Deadline für die Anmeldung ist der 1. Oktober. Wichtig: Pro Schulklasse sollten zwei Betreuungspersonen dabei sein. Die Anreise müssen die Klassen selbstständig organisieren, die damit verbundenen Kosten werden nicht übernommen.

