﻿Warnemünde startet mit Ostermarkt und Osterfeuer in die Saison: Was die Besucher erwartet

Am Warnemünder Strand wird am Samstag unterhalb des Teepotts an der Westmole ein Osterfeuer entzündet.

Warnemünde. Mit der Eröffnung des Ostermarkts auf der Promenade ist das Ostseebad Warnemünde am Dienstag, 4. April, trotz teils frostiger Temperaturen in die Strandsaison 2023 gestartet. An mehr als 60 Ständen bieten Kreative bis zum 10. April täglich Kunsthandwerk und Kulinarisches an. Organisiert wird der „Ostermarkt am Meer“ durch den Kongress- und Veranstaltungsservice (KVS) von Jörg Bludau.

Am Gründonnerstag lädt die Tourismuszentrale um 10 Uhr auf dem Hof der Vogtei zum Kinderschminken ein, während die Jugendfeuerwehr Warnemünde zeitgleich Osterüberraschungen Am Strom verteilt, die die Kinder ab 11 Uhr suchen können. Höhepunkt des Osterwochenendes dürfte für viele Besucher das große Osterfeuer am Samstag sein.

Warnemünder Fackelmarsch startet Karsamstag an der Vogtei

Es wird unterhalb des Teepotts entzündet und Ziel des Fackellaufs sein, der um 18.45 Uhr an der Vogtei startet. Bereits am Nachmittag ab 11 Uhr feiert der Leuchtturmverein am Fuße des Leuchtturmes seine Saisoneröffnung mit dem Shantychor „De Klaashahns“, der Gruppe „SingManTau“ und „Anne M“.

Am Ostersonntag dürfen die Geschäfte im Ostseebad für alle Gäste und Einheimischen öffnen. Musiker der Rock- und Pop-Schule und Walking Acts werden für Unterhaltung auf den Straßen sorgen, teilte die Tourismuszentrale mit. Letztere werden auch am Ostermontag im Ort unterwegs sein. „Wir wollen weiter auf Qualität setzen, attraktive Veranstaltungen bieten und den Tourismus in Rostock und Warnemünde zeitgemäß weiterentwickeln“, so Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Unterkünfte zu Ostern 2023 inzwischen nahezu ausgebucht

Zum Osterwochenende sind die Unterkünfte laut Angaben der Tourismuszentrale mit knapp 90 Prozent nahezu ausgebucht. „Da hat sich in den letzten Wochen noch viel getan und wir sind froh, dass sich so viele Gäste dazu entscheiden, Rostock und Warnemünde zu Ostern zu besuchen“, sagte René Gottschalk, Leiter der Tourist-Informationen.

Insgesamt sei nach den durch die Corona-Pandemie bedingt schwierigen Jahren bereits 2022 mit 2 069 986 Übernachtungen im Stadtgebiet wieder ein Zuwachs von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet worden. Die Zahlen stimmen zuversichtlich, hieß es vonseiten der Tourismuszentrale, und näherten sich dem Rekordwert von 2019 mit 2 228 907 Übernachtungen wieder an.

Damit der Urlaub in der Hansestadt Rostock und ihrem Ostseebad Warnemünde künftig noch attraktiver wird, soll ab September eine neue Satzung zur Kurtaxe gelten. Sie soll von bisher 2,25 Euro auf 3,70 Euro pro Gast und Nacht angehoben werden und stadtweit gelten. Dafür bekommen Touristen eine digitale Gästekarte, die freie Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr erlaubt. Neue und kostenfreie Toiletten sollen zudem das Urlaubsziel im Wettbewerb mit anderen Orten hervorheben, hieß es.