﻿Sind Strandkörbe und Gastro am Warnemünder Strand illegal? B-Plan soll jetzt Klarheit schaffen

Rostock. Der Sommer läuft gut für Matthias Treichel – zumindest die zweite Hälfte. Seit der Hanse Sail Anfang August passe auch das Wetter bestens zum Strand. Der Betreiber der Strandoase am Warnemünder Strand freut sich über die anhaltend warmen Temperaturen, die die Gäste in seine kleine Bar und zur Strandkorbvermietung ziehen.

Seit Jahren aber schon gibt es Unmut darüber, auf welcher Fläche der Strand gastronomisch bewirtschaftet werden darf, mit welchen Mitteln und wie lange die Saison überhaupt sein darf. Das Problem: Die Betreiber von Gastronomie und Strandkorbverleih in Warnemünde haben kaum Rechtssicherheit zu diesen Fragen, weil unter anderem ein gültiger Bebauungsplan fehlt. Nun gibt es einen neuen Entwurf der Stadt.

Entwurf für den B-PLan „Strandbereich Warnemünde“: Die orange markierten Felder stehen für Gastronomie, Veranstaltungsflächen, Strandkorbvermietung und Kioskbetrieb. © Quelle: Benjamin Barz

Den Gewerbetreibenden am Strand soll mit dem B-Plan in der Zukunft Investitionssicherheit gegeben werden. „Mit besonderem Blick auf die Aufgaben des Strandes und der Dünen als Küstenschutzanlagen ist bei der Aufstellung des Bebauungsplanes diesen Belangen besondere Beachtung geschenkt worden. Gleiches gilt für den Naturschutz“, heißt es zum Sachverhalt des Entwurfes vonseiten der Stadt.

Verschiedene Interessen am Warnemünder Strand

Genau das ist der Knackpunkt: Am Strand von Warnemünde treffen vollkommen verschiedene Interessen von Gastronomen, Stadt und Umweltbehörden aufeinander. Auch das Umweltministerium schaltete sich schon ein. Nachdem Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) vor der Saison 2021 die Stadt dafür gerügt hatte, seit Jahren illegale Bauten an ihren Stränden zu dulden, wollte das ihm unterstellte Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) den hiesigen Strandbewirtschaftern zunächst keine Genehmigung mehr erteilen.

Immer wieder gab es Ärger darüber, ob und ab wann die Gastronomen überhaupt anfangen dürfen, am Strand aufzubauen. Im neuen Entwurf, der knapp 40 Hektar Fläche umfasst, sind nun sechs sogenannte Gastro-Stützpunkte und ein Dutzend Flächen für Strandkorbverleih mit Strandkiosk verzeichnet. Strandbesucher sollen dennoch ungehindert durch Strandkörbe an der Küste spazieren können.

Unternehmer Matthias Treichel begrüßt den Versuch eines neuen B-Plans. Für ihn sei allerdings vor allem wichtig, dass der Plan zeitgemäß ist. „Zu einer guten Strandbewirtschaftung gehören für mich saubere Wege bis zum Wasser, Umkleiden, Strandduschen und an neuralgischen Punkten WC-Anlagen“, so der Betreiber der Strandoase.

Dafür sei es auch nötig, Leitungen zu verlegen. Bisher müssen Gastronomen gebrauchtes Geschirr abtransportieren und woanders reinigen oder alle paar Tage einen Abwassercontainer wegfahren und entleeren lassen.

Rostocker Bürgerschaft muss über B-Plan entscheiden

Zudem plädiert er für eine Saison von März bis mindestens Mitte Oktober. Dann dürften die Betreiber am Strand schon vor Ostern mit dem Aufbau beginnen. „Wir alle wissen, dass Warnemünde pünktlich zu den Ostertagen schon voll mit Touristen ist. Und die freuen sich über ein Angebot am Strand“, so Treichel weiter. Zudem fände er Angebote bis in den Herbst hinein gut.

Er betont: „Wir wollen den Strand schonend bewirtschaften, reinigen ihn auch maschinell von Zigarettenstummeln und anderen Abfällen.“ Eine gute Bewirtschaftung mache für ihn aber nur mit Wasserleitungen und Medienstationen Sinn.

Am Dienstag, 12. September, wird der Entwurf für den B-Plan im Ortsbeirat Warnemünde besprochen. Am Mittwoch, 13. September, soll die Beschlussvorlage dazu bereits die Bürgerschaft passieren. Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus hat dem Entwurf bereits zugestimmt, genauso wie der Bau- und Planungsausschuss und der Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung.

