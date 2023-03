﻿Pendler ratlos: Tagelang keine Autos auf Fähre zwischen Warnemünde und Hohe Düne

Hohe Düne/Warnemünde. Schlechte Nachrichten für Pendler, die täglich von Warnemünde nach Hohe Düne müssen oder andersherum: Wegen Bauarbeiten wird die Fähre zwischen den Rostocker Seebädern ab dem 20. März drei bis vier Tage lang keine Autos mitnehmen. Darüber informierte die Reederei Weiße Flotte, die die Strecke bewirtschaftet, Ende der Woche. Einige Anwohner stellt das vor enorme Herausforderungen.

Zuerst habe sie es von einer Freundin erfahren, deren Kind in derselben Kita betreut wird, so Janine Storbeck aus Hohe Düne. Vor etwa drei Wochen sei das gewesen, damals noch Hörensagen, offizielle Informationen gab es zunächst nicht. Doch inzwischen steht fest, dass die Weiße Flotte mindestens zeitweise von den gewohnten Fahrplänen abweichen muss.

Dank Magneten sollen die Fähren künftig automatisch anlegen

„Der Grund sind Rammarbeiten an den Anlegern, die wir leider nur jetzt ausführen können und die für unsere Zukunftspläne enorm wichtig sind“, sagte Reederei-Geschäftsführer Knut Schäfer. So sollen die Fähren „Warnow“ und „Breitling“ modernisiert werden und künftig mit abschaltbaren Magneten an die automatischen Anleger andocken und von den Magneten auch in Position gehalten werden.

„Wir wollen so dafür sorgen, dass wir Maschinen abschalten können, wenn wir am Anleger liegen“, sagte Schäfer. Bislang müssen die Fähren mit dem Schiffsantrieb an Ort und Stelle gehalten werden. Das kostet Treibstoff, sorgt für unnötige Emissionen. Die Fähren wären bereits umgerüstet worden, nun seien die Anleger dran.

Vom 20. bis 23. März wird nach Angaben der Weißen Flotte deshalb ein Ersatzverkehr eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer werden von 6 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 19 Uhr mit der Personenfähre „Kleine Freiheit“ ans jeweils andere Ufer gebracht. Kraftfahrzeuge dagegen können in dieser Zeit nicht befördert werden, heißt es auf der Webseite der Reederei sowie auf den Aushängen an den Anlegern. Zur Sicherheit liegt den Angaben zufolge auch eine Ersatzfähre bereit: die „Wittow“, die sonst auf Rügen im Einsatz ist.

Ersatzverkehr ohne Schichtarbeit einiger Pendler kalkuliert

Was für einige Passagiere eine adäquate Notlösung sein dürfte, nützt Pendlern wie Janine Storbeck aus Hohe Düne nur bedingt. Sie müsse zur Arbeit nach Groß Klein fahren. Mit dem Auto sind das nur etwa fünf Kilometer Strecke, inklusive Fährfahrt. Ist die wegen der Bauarbeiten keine Option, summiert sich der Weg von Hohe Düne nach Groß Klein auf fast 30 Kilometer durch die Stadt – ohne Fahrt durch den Warnowtunnel sind es sogar noch etwas mehr.

Noch schwieriger sei der Ausfall für ihre Frau, so die Rostockerin. Die arbeite in Warnemünde, müsse wegen des Schichtdienstes aber bereits um 6 Uhr an ihrer Arbeitsstätte sein. Über ein eigenes Auto verfüge sie nicht, sei auf die Fähre angewiesen und darauf, dass diese auch vor 6 Uhr übersetzt.

Denn auf einer alternativen Route mit den öffentlichen Verkehrsmitteln um die Warnow herum wäre sie fast anderthalb Stunden unterwegs: Von Hohe Düne aus fährt ein Bus der Rostocker Straßenbahn AG bis Dierkow oder Toitenwinkel, von dort die Straßenbahn bis zum Hauptbahnhof und schließlich die S-Bahn bis ins Ostseebad Warnemünde.

Allerdings fährt der erste Bus der Linie 18 laut Fahrplan der RSAG wochentags erst um 5.47 Uhr am Fahranleger Hohe Düne ab. Passagiere können demnach frühestens um 7.05 Uhr am Bahnhof in Warnemünde ankommen. „Das ist echt schwierig für einige Arbeitnehmer“, so Storbeck.

Ein Ticket für eine Fährfahrt zwischen Warnemünde und Hohe Düne kostet Fußgänger 1,70 Euro. Auch Autos nehmen „Warnow“ und „Breitling“ für gewöhnlich mit. Kostenpunkt: 4,20 Euro pro Einzelfahrt. © Quelle: Katrin Zimmer

„Dass es beim Umbau der Anleger zu Ausfällen kommt, bedauern wir sehr“, so Reederei-Chef Schäfer. Die Ersatzpersonenfähre werde so eingesetzt, dass alle Schulkinder pünktlich zur Schule und wieder zurück kommen. Das honorierte der für Hohe Düne zuständige Ortsbeirat und lobte die seit Jahren konstruktive Zusammenarbeit mit dem Fährbetreiber. Auch die technischen Innovationen seien begrüßenswert, wie der Vorsitzende Henry Klützke (Linke) sagte.

Laut Weiße-Flotte-Chef Schäfer sollen „Warnow“ und „Breitling“ ab Ende 2023 mit Batterien ausgestattet werden. Diesbezüglich könne sein Unternehmen von zehn Jahren Erfahrung mit dem Betrieb von Elektrofähren in Berlin profitieren. Nach der Saison soll auf der ersten Fähre der Umbau beginnen, bis zum Frühsommer 2024 beide Schiffe umgerüstet sein. Kosten für das Vorhaben nannte die Reederei nicht.