Nach Tod von Tina Turner: Große Trauerparty am Warnemünder Riesenrad

Warnemünde. Trauer um eine Musik-Ikone: Tina Turner ist am Mittwoch (24. Mai) im Alter von 83 Jahren gestorben. Um eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten zu ehren, veranstaltet die Warnemünder Schausteller-Familie Geisler am Samstag (27. Mai) vor dem Riesenrad auf der Mittelmole eine Trauerparty. Sie steht unter dem Motto „Simply the Best“ – analog zu einem der größten Hits der US-Musikerin, die 1996 auch im Rostocker Ostseestadion aufgetreten ist.

„Eine Legende ist von uns gegangen. Wir sind selbst große Fans und haben uns nach der traurigen Meldung gedacht, dass wir uns was einfallen lassen müssen“, erklärt Alfred Geisler. So habe er auch aufgrund von Nachfragen aus Warnemünde kurzfristig eine kleine Tribut-Party organisiert. „Wir haben einen DJ und arbeiten aktuell auch noch daran, einen Live-Act zu besorgen“, verrät der Schausteller.

Die Betreiber des Riesenrads in Warnemünde: Katrin und Alfred Geisler aus Bentwisch. © Quelle: Gina Henning

Los geht es ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Dann können Tina-Turner-Fans zu den zahlreichen Hits der Sängerin – wie „What’s Love Got To Do With It“, „We Don’t Need Another Hero“, „What You Get Is What You See“ oder „Private Dancer“ – tanzen und feiern. „Jung und Alt feiern bis heute ihre großartigen Songs“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. „Wir freuen uns darauf, sie mit euch nochmal so richtig zu feiern!“

