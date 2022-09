﻿Warnemünde trauert um ein Original: Leuchtturm-Seele Klaus Möller ist tot

Warnemünde. Das Ostseebad hat ein prägendes Original verloren. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb Dienstagmorgen Klaus Möller, langjähriger Vorsitzender des Leuchtturmvereins, im Alter von 72 Jahren im Kreise seiner Familie. Der unermüdliche Organisator, Macher und Netzwerker hinterlässt eine große Lücke, erklärt Mathias Stagat, Co-Vorsitzender des Leuchtturmvereins.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klaus Möller entwickelte Leuchtturmverein stark weiter

Klaus Möller unterstützte und beförderte neben dem Leuchtturmverein zahlreiche Projekte im Ostseebad, darunter Konzerte, Musicals und vieles mehr. „Er fand immer die richtigen Worte“, sagt Stagat. Unter Möllers Amtszeit habe sich der Leuchtturmverein stark entwickelt, knüpfte neue Partnerschaften zu anderen Vereinen und Institutionen und baute bestehende aus. Bei seiner ehrenamtlichen Arbeit war auf den Mann mit dem gepflegten Seemannsbart und der blauen Kapitänsmütze stets Verlass. Wenn mal jemand nicht so recht weiterwusste, „dann hatte der Klaus in seiner diplomatischen Art fast immer den richtigen Rat“, erklärt Stagat.

Möller war echtes Warnemünder Urgestein

Geboren im Ostseebad, war Möller ein echtes Warnemünder Urgestein. Ingeborg Regenthal vom Warnemünde-Verein kannte ihn praktisch schon ihr ganzes Leben lang. „Wir haben als Kinder zusammen auf dem Hof gespielt.“ Sie wohnten gleich um die Ecke, sie in der Lilienthal-, er in der Rostocker Straße. Meist spielten sie Murmeln oder Verstecken, manchmal Was-will-ich-später-werden. Sie wurde später Betriebsschlosserin auf der Warnow-Werft, und nicht Schweißerin wie gewünscht. Klaus Möller wollte sich nicht festlegen, berichtet Ingeborg Regenthal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Was nicht heißt, dass er nicht wusste, was er wollte. Möller lernte See-Matrose und wurde anschließend noch studierter Diplom-Ingenieur für Logistik. Mit seiner zupackenden Art, verbunden mit der Fähigkeit, dabei immer auf dem Boden zu bleiben und nichts zu überstürzen, habe er viel für Warnemünde getan, sagen seine Weggefährten. „Sein Tod ist ein großer Verlust, seine Ideen und sein Engagement werden fehlen“, erklärt Regenthal, langjährige Vorsitzende des Warnemünde-Vereins.

Seit 2021 Chef des Leuchtturm-Vereins in Rostock

Was viele nicht wussten: Der Vereinsvorsitzende war nebenbei noch passionierter Sammler und besaß eine der größten Sammlungen von Warnemünder Ansichtskarten, bestehend wohl „aus mehreren Tausend“ Exemplaren, wie seine Frau Karin am Telefon erzählt. Diese Leidenschaft entdeckte er als 14-Jähriger, als er zur Konfirmation mehrere Postkarten geschenkt bekam. Seitdem befand er sich mit anderen Warnemünde-Kartensammlern in einem freundlichen Wettstreit um die ältesten, schönsten und seltensten Ansichtskarten aus dem Ostseebad. 2012 übernahm er kommissarisch den Vorsitz des Leuchtturm-Vereins, im Jahr darauf wurde er gewählt. Bis auf Weiteres führt Mathias Stagat die Vereinsgeschäfte weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn man ihn gebraucht hat, war er da“

„Klaus Möller war das Bild des Leuchtturmvereins. Wenn man ihn gebraucht hat, war er da“, sagt der langjährige Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel. Möller habe viel für Warnemünde getan, sei dabei selbst aber immer bescheiden geblieben und habe sich nie in die vorderste Reihe gedrängt. Zuletzt sahen sich der Ex-Ortsteilpolitiker und der Leuchtturmvereinschef vor gut zwei Wochen. Man habe ihm angesehen, dass es ihm nicht gut ging, er wirkte aber tatkräftig wie eh und je. Über die Krankheit verlor er kein Wort.

Alle die ihn kannten, reagierten mit großer Trauer auf die Nachricht seines Todes. „Wir haben einen wichtigen Partner und einen Freund verloren“, sagt Martina Hildebrandt von der Hanseatischen Eventagentur, die zusammen mit Möller das Warnemünder Turmleuchten organisierte.

Klaus Möller hinterlässt seine Frau, zwei Kinder und einen Enkel

Das Warnemünder Urgestein hinterlässt neben seiner Frau Karin zwei erwachsene Kinder, eine Tochter und einen Sohn sowie einen Enkel. Ende August heiratete sein Sohn. Dass er das noch erleben konnte, habe ihm viel bedeutet, sagt Karin Möller.

Anfang Juli stand Klaus Möller am „Roten Pfeil“ in der Warnemünder Kirchenstraße auf einer kleinen Bühne und moderierte zusammen mit Mathias Stagat die vorbeiziehenden Kostüm- und Musik-Gruppen beim Niegen Ümgang. Die letzte medizinische Behandlung lag erst ein paar Tage zurück. Nachher war er erschöpft, aber zufrieden.