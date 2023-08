Vor allem im Sommer sind sie von der Warnemünder Mittelmole nicht wegzudenken: Camper, Wohnwagen und Wohnmobile. Dabei ist das Übernachten auf dem Stellplatz der Rostocker Wiro eigentlich gar nicht erlaubt.

Warnemünde/Rostock. Einen besseren Platz für Wohnmobile gibt es in Rostock und Umgebung wohl kaum. Der Stellplatz auf der Mittelmole überzeugt durch seine Lage direkt an der Ostsee. Zu Fuß sind die Wohnmobilbesitzer in weniger als zehn Minuten am Strand oder am Fähranleger nach Hohe Düne – und wer in der ersten Reihe steht, genießt einen perfekten Ausblick auf den Seekanal samt ein- und ausfahrender Schiffe.