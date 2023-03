﻿Ukrainisches Kunsthandwerk in Warnemünde floriert trotz des russischen Überfalls

Der Laden „Ukrainisches Kunsthandwerk“ in Warnemünde zieht seit einem Jahr Urlauber und Einheimische mit bunten Keramikarbeiten an. Dahinter steckt ein traditionsreiches Familienunternehmen aus der Ukraine, das bisher den Kriegsfolgen wie Stromausfällen oder Fabrik-Schließungen trotzt. Wie die Betreiber das machen und wer bei ihnen einkauft.

Yaroslav Kurilin (29) ist eines der Familienmitglieder, die in Warnemünde im Laden „Ukrainisches Kunsthandwerk“ arbeiten.

Rostock-Warnemünde. Bunte Frösche, Osterhasen oder Kosakenteller: „Alles ist in der Ukraine handgefertigt“, sagt Olena Herold (45), Gründerin der Firma Ukrainisches Kunsthandwerk, über ihre Ware. Im Mai 2022 eröffnete Olena eine Filiale in Warnemünde. Seitdem hat sich das Geschäft schon gut etabliert.

Zuvor hatte sie bereits Niederlassungen unter anderem auf Usedom und auf Rügen eröffnet. „Schon mit 14 Jahren träumte ich davon, das Familienunternehmen auf europäisches Niveau zu bringen. In der Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion habe ich angefangen, mir neue Märkte im Ausland zu suchen, und so sind wir in Deutschland gelandet“, fährt sie fort.

Die Firma stellt ihre keramischen Produkte seit vielen Jahren auf Jahrmärkten in ganz Deutschland aus, unter anderem auch auf der Hanse Sail.

Gesamte Großfamilie ist im Keramikhandwerk beschäftigt

Nun sollte es auch ein festes Geschäft werden: „Ich hatte mehrere Jahre lang nach einem Standort für unseren Laden gesucht. Dass wir dann diesen am Kirchenplatz bekommen haben, war großes Glück.“ Denn zur Besichtigung seien 50 Interessenten gekommen, „aber dem Eigentümer gefiel unser Konzept, weil alles handgefertigt ist, und er gab uns den Vorzug“, sagt Olena.

„Ohne Mama wäre es nicht dazu gekommen“, sagt die Chefin. Olena hat vier Schwestern und zwei Brüder, die alle das Familienunternehmen weiterführen, das ihre Eltern 1988 im ukrainischen Mirgorod gegründet hatten. Vater Yaroslav Kurilin ist gelernter Keramiker. „Sein ganzes Leben ist mit Kreativität verbunden und er entwickelt bis heute immer neue Produkte.“

Aber es war seine Frau Tatiana, die das Familienunternehmen gründete. Jetzt ist Yaroslav in Rostock und kreiert weiter – inspiriert vom Meer. Die Einrichtung des Ladens erinnert aber eher an die Heimat: „Wir tauchen in den Wald ein, es gibt Ausblicke auf die ukrainischen Karpaten, echte Bäume und Vogelgezwitscher. Alle unsere Produkte spiegeln die Natur wider“, sagt Olena.

Der Rostocker Leuchtturm, gemalt von Yaroslav Kurilin © Quelle: Velislava Kuzmenko

Ihr Bruder Yaroslav (29) hilft ihr im Warnemünder Laden. „Keramik ist unser Familienleidenschaft. Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, bin ich zum ersten Mal in der Werkstatt gewesen und war sofort Feuer und Flamme.“ Gemeinsam mit seinem Bruder hat er zudem die Leitung der Produktion in der Ukraine übernommen und baut das Familienunternehmen weiter aus – von Deutschland aus.

Kriegsfolgen: Ton-Lieferant in der Ukraine musste schließen

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine habe sich viel geändert. „Das Werk in Slawjansk, das uns den Ton geliefert hatte, wurde geschlossen und wir mussten uns nach einer Alternative umsehen.“ Nun kauft er bei anderen Lieferanten – zu teils deutlich höheren Preisen. „Es kommen auch weniger Aufträge aus der Ukraine und jetzt müssen wir uns auf die Nachfrage in Deutschland konzentrieren“, sagt er.

Der Transport der Ware aus der Ukraine nach Deutschland läuft dagegen trotz des Krieges problemlos: Viele Fahrer, die humanitäre Hilfe in die Ukraine bringen, sind bereit, auf dem Rückweg Keramik mitzunehmen.

Stromausfälle in der Ukraine machen Probleme beim Keramikbrennen

„Das eigentliche Problem ist der Strom. Es dauert sechs bis sieben Stunden, um den Ofen auf 1200 Grad aufzuheizen, aber das ist schwierig, wenn der Strom nur für vier Stunden am Stück eingeschaltet ist. Daher haben wir sehr viel mehr Ausschuss beim Brennen“, so Yaroslav weiter.

„Wir haben ein so großes Sortiment, dass jeder etwas für sich findet“, behauptet Yaroslav. Ukrainer kauften oft Produkte, die sie an die Heimat erinnern, etwa mit Sonnenblumen- oder Kosakenmotiven. Diese schenken sie dann oft Deutschen, um ihnen für ihre Hilfe zu danken oder eine Erinnerung zu hinterlassen.

Keramik als Geschenke in beide Richtungen

Solche Geschenke gehen auch in die andere Richtung: „Viele deutsche Familien fragen nach ,etwas für Ukrainer’, um Menschen zu erfreuen, die jetzt Tausende Kilometer von zu Hause entfernt leben müssen“, sagt Yaroslav. Wichtige Kunden seien auch die Kreuzfahrttouristen, die in Warnemünde an und von Bord gehen.

Ukrainisches Kunsthandwerk in Warnemünde © Quelle: Velislava Kuzmenko

Derzeit bereitet sich die Belegschaft auf Ostern vor. Die Produktion der Osterhasen und -eier für dieses Frühjahr startet schon im Sommer. „Der Herstellungsprozess ist lang, er dauert vier Wochen: Ton formen, trocknen, in den Ofen stellen, bemalen und wieder in den Ofen stellen“, sagt Yaroslav.

Jetzt dagegen – zu Beginn der Fastenzeit vor Ostern – beginnen die ukrainischen Kunsthandwerker wieder mit dem Formen und Bemalen von Schneemännern.