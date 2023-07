﻿Mehr als 1000 Sportler starten bei Warnemünder Drachenbootfestival: „Super Stimmung, super Wetter“

Rostock. Strahlende Sonne, blauer Himmel und viele motivierte Teilnehmer: Beim 25. Drachenbootfestival in Warnemünde konnten Wassersportler aus ganz Deutschland ihre Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen messen. Mehr als 1000 Menschen kamen am Wochenende aus ganz Deutschland angereist, um bei dem beliebten Wettbewerb mitzumachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

44 Teams paddelten am Samstag in zwei verschiedenen Bootsklassen – entweder mit 10er oder 20er Teams an Bord – auf dem Alten Strom um die vordersten Plätze. Dabei legten sie in jedem Rennen eine Strecke von 280 Metern zurück. Den ersten Platz in beiden Kategorien belegte das Berliner Team „Arthur Becker Club.“

Warnemünder Drachenbootfestival: Sportler loben Stimmung

Marielle Siebler ist Mitglied im Gewinnerteam vom Samstag. Seit ihrer Jugend ist sie schon in dem Sport aktiv. „Der Verein wurde aus einer lustigen Laune meines Vaters und seiner Kumpels heraus gegründet“, erzählt die 33-Jährige. „Ich habe dann von Anfang an mitgemacht und es war einfach toll, was ich so erlebt habe.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Jahr besuchte Siebler das Drachenbootfestival aber als Zuschauerin. Als Mutter sei es nicht mehr so leicht, regelmäßig an Wettkämpfen teilzunehmen. Trotzdem: „Der Teamgeist ist wunderbar und man gehört einfach dazu, auch wenn man gerade nicht aktiv mitmacht“, betont die Berlinerin.

Wie vielen anderen begeisterten Drachenbootsportlern gefällt ihr auch, dass man viel unter Menschen kommt. „Wenn man gern unter Leuten ist, wenn man gerne auf Straßenfesten ist – so eine Regatta ist ja teilweise wie ein Straßenfest –, dann hat man hier eine gute Zeit.“ Besonders schön für Siebler: „Selbst mit den gegnerischen Teams trinkt man nach den Wettkämpfen und feiert.“

Drachenboot-Teams reisten auch aus Baden-Württemberg an

Organisatoren des Events sind seit 1998 der Rostocker LT-Club und der SV Breitling Rostock. Für den Vereinsvorsitzenden Stefan Eichelmann ist das Drachenbootfestival jedes Jahr wieder eine Freude. „Super Stimmung, super Wetter und abends wurde noch gefeiert.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er schätzt vor allem, dass so viele Teams aus ganz Deutschland und teilweise sogar aus dem Ausland für die Wettkämpfe anreisen. „Die südlichsten kommen diesmal aus Baden-Württemberg, die letzten Jahre hatten wir sogar welche aus Polen dabei.“ Auch Begeisterung für den Sport und die hohe Zahl an freiwilligen Helfern freuen ihn.

Rostocker Seebären gewinnen in zwei Kategorien

Am Sonntag ging es ebenfalls in zwei verschiedenen Bootsklassen auf das Wasser, diesmal aber nicht mehr auf 280 Metern, sondern im 100 Meter Sprint. Auch ein Zuschauerrennen war dabei. Durch einige Verzögerungen kam es zwar zu einer verspäteten Siegerehrung, sonstige Vorkommnisse gab es laut Veranstalter aber nicht.

Gewinner bei den Frauenwettkämpfen war auch an diesem Tag wieder das Team „Arthur Becker Club“. Die Rostocker Seebären konnten sich in den Kategorien „Open“ und „Mixed Standard“, den ersten Platz sichern. In der Kategorie „Mixed Smallboat“ gewann das Team Blue Bulls vom SV Breitling.

Anika Klink vom SV Breitling zieht ein sehr positives Fazit: „Außer Zeitverzögerung hatten wir keine Probleme. Das war eine sportlich faire und wirklich gelungene Veranstaltung.“

OZ