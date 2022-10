﻿Warnemünder Kutter „Barth“ wird verschrottet: Das sind die Gründe

Rostock. Er war im Musikvideo von „Mein Rostock“ von Rapper Marteria zu sehen und prägte viele Jahre lang das Bild am Alten Strom in Warnemünde: der Fischkutter „Barth“ des Rostocker Fischers Eyke Düwel. Das mehr als 60 Jahre alte Holzboot ist nach Angaben des Hafen- und Seemannsamtes in der vergangenen Woche zerlegt und entsorgt worden. „Die Stadt hat die Verschrottungskosten ausgelegt“, heißt es.

Eine Entwicklung, die Wolfgang Nitzsche, Vorsitzender des Warnemünder Ortsbeirats, traurig stimmt. „Ich bin in Warnemünde groß geworden – mit den Fischern und ihren Kuttern am Alten Strom. Mit dem Geruch. Ich habe gesehen, wie die Fischer ihre Netze selbst geflickt haben.“ Er zeigt sich enttäuscht. „Es werden immer weniger Fischkutter. Insofern geht mit der Verschrottung der ,Barth‘ auch ein Stück Geschichte zu Ende.“

Berliner setzte sich für den Warnemünder Kutter ein

Dabei war die Hoffnung, dass das Boot noch gerettet werden kann, groß. Nachdem Kutter-Besitzer und Fischer Eyke Düwel krank wurde und sich aus gesundheitlichen und auch finanziellen Gründen nicht mehr um den Kutter kümmern konnte, verwahrloste dieser mehr und mehr. Schließlich hieß es aus dem Hafen- und Seemannsamt Rostock „Gefahr im Verzug“. Er erhielt zwar noch eine Gnadenfrist, doch dann musste er die Mittelmole verlassen. Die Verschrottung, die Fischer Düwel etwa 60 000 Euro gekostet hätte, überstieg seine finanziellen Möglichkeiten.

Wolfgang Nitzsche leitet seit Ende 2020 den Ortsbeirat Warnemünde. © Quelle: Ove Arscholl

Darauf wurde der Berliner Hobbyfotograf Alexander Kammerath, der viele schöne Erinnerungen an Warnemünde hat, aufmerksam. Er wollte helfen, für das schwimmende Wahrzeichen kämpfen. Kammerath zahlte einen vierstelligen Betrag aus eigener Tasche: Er kam unter anderem für die Verholung, den Hub und die Pallung auf. Zudem suchte er Unterstützer – sowohl in finanzieller Hinsicht als auch bei handwerklichen Arbeiten.

Seit Juni 2021 liegt der Kutter „Barth“ an Land

Im Juni 2021 wurde der Kutter aus dem Wasser geholt und am ehemaligen Ausrüstungskai der alten Neptun Werft zwischengeparkt. Ein Gutachten über den Zustand des Kutters wurde erstellt. „Die Hoffnung war da, dass man noch was machen kann, wenn man das Boot aus dem Wasser holt und sich die Schäden erst einmal ansieht“, so Wolfgang Nitzsche. Er habe lange mit dem Hafenamt gesprochen. Man habe ihm erklärt, dass eine Sanierung sehr viel Geld kosten würde. Zu viel für die privaten Unterstützer. „Es ist sehr umfangreich, was gemacht werden müsste, damit der Kutter wieder ins Wasser kommt.“

Hinzu komme, dass sich auch der Berliner Sponsor irgendwann nicht mehr gemeldet habe. „Seit Ende letzten Jahres gab es leider keinen Kontakt mehr mit dem Unterstützer, auf Schreiben wurde nicht reagiert. Die Gründe sind uns nicht bekannt“, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Auch auf eine OZ-Anfrage hat der Fotograf bisher nicht reagiert. „Die Stadt kann sich nicht um die Sanierung kümmern und es hat sich leider auch kein Verein gefunden, der diese Aufgabe übernehmen könnte“, so Wolfgang Nitzsche.

Teile des Warnemünder Kutters sollen ins Museum

Nitzsche betont, er habe das Hafenamt gebeten, bei der Verschrottung Teile, die an den Kutter erinnern, zu erhalten. „Das Steuerrad und der Propeller wurden gesichert und Herr Düwel will diese auf Wunsch des Ortsbeirates dem Heimatmuseum Warnemünde übergeben“, bestätigt das Amt. Davon weiß Museumsleiter Christoph Wegner noch nichts. „Grundsätzlich passt das natürlich sehr gut ins Museum“, betont er. „Die Frage ist, wie groß die Dinge sind und wie wir sie hier unterbringen können.“ Auch Wegner bedauert die Verschrottung. „Er war einer der letzten Fischkutter. Es ist schade, dass sich keiner durchringen konnte – weder ein Träger noch die Stadt –, sich zu kümmern.“

Der Leiter des Heimatmuseums Christoph Wegner mit einem Exponat einer Sonderausstellung. © Quelle: Moritz Naumann

Dafür, dass sich der Geldgeber aus Berlin zurückgezogen hat, zeigt er Verständnis. „Natürlich brauchte er auch Signale von der Stadt.“ Diese müsse sich nun Gedanken machen, wie man mit dem maritimen Erbe der Hansestadt umgehen könne und wolle.