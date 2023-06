﻿Warnemünder Sportboothafen offiziell eingeweiht: Nun hoffen alle auf eine Olympia-Bewerbung

Rostock. Der Wind pfeift lautstark in Warnemünde. Nur das Tuten der Ausflugsdampfer zum Schnatermann auf dem Alten Strom übertönt die Böen. Auf dem Seekanal haben Paddler an diesem Tag ganz schön mit den Wellen zu kämpfen – doch als sie in den neuen Sportboothafen an der Mittelmole einbiegen, beruhigt sich die Warnow. Die festgemachten Segelschiffe schaukeln hier nur ganz sanft auf dem Wasser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das war früher ganz anders“, berichtet einer der drei Hafenmeister, Wolfram Kummer. „Vor der neuen Nordmole hat es hier ganz schön geschaukelt und man musste aufpassen, dass die Schiffe heile bleiben.“ Im ersten Stock des Hafenmeisterhauses thront der 59-Jährige wie ein Kapitän auf einer Schiffsbrücke über dem neuen Warnemünder Sportboothafen, der am Freitag (9. Juni) offiziell eingeweiht wurde. „Dieser gute Überblick spart den ein oder anderen Weg“, sagt Kummer. „Als ein Schiff einen Steg gerammt hat, haben wir das sofort gesehen.“

Wolfram Kummer ist einer der drei Hafenmeister des neuen Warnemünder Sportboothafens. Aus dem ersten Stock des neuen Hafenmeisterhauses hat er alles im Blick. © Quelle: Ann-Christin Schneider

Seit 2018 wurde der Sportboothafen in Warnemünde für 14,3 Millionen Euro ausgebaut. 246 Liegeplätze (davon 118 Dauerliegeplätze und 128 Gastliegeplätze) und zwei moderne Slipanlagen sind seitdem entstanden. Da die Steganlage nun doppelt so breit ist wie die alte, gibt es auch an Land zahlreiche Stellflächen für Jollen, Skiffs und Katamarane.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ebenfalls neu: der Sanitärbereich für die Segler im schwimmenden Hafenmeisterhaus, in dem die Wellenbewegungen zu spüren sind. „Zuletzt haben wir aus einem Blechcontainer heraus gearbeitet. Das jetzt ist eine ganz andere Welt“, betont Kummer, der sich um das Eintreiben der Liegeplatzgebühren, aber auch um die Sicherheit und Ordnung kümmert.

Im neuen schwimmenden Hafenmeisterhaus befinden sich auch die Sanitäranlagen für die Segler. © Quelle: Ann-Christin Schneider

Warnemünder Sportboothafen: Herausforderungen beim Bau

Doch bis zum heutigen Zustand des Sportboothafens an der Mittelmole brauchte es einen langen Atem. Unter anderem wurde der Hafen im nördlichen Bereich ausgebaggert und mit Spundwänden versehen. Die alte Nordmole musste ebenfalls einem Neubau weichen, durch den die Marina nun abgesichert wird und der für die guten Bedingungen sorgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zu 246 Liegeplätze gibt es im neuen Warnemünder Sportboothafen. Im Hintergrund entsteht die neue Sportschule des Landessportbunds Mecklenburg-Vorpommern. © Quelle: Ann-Christin Schneider

Ein nicht ganz unkompliziertes Unterfangen, wie Rostocks Oberbürgermeisterin, Eva-Maria Kröger (Linke), bei der offiziellen Einweihung betont. Die komplizierten Baugrundverhältnisse, der Fund eines Wracks und von Resten alter Hafenanlagen hätten alle am Bau Beteiligten immer wieder vor große Herausforderungen gestellt. Dabei sei es gelungen, den Hafenbetrieb trotz laufender Bauarbeiten zu gewährleisten und auch Großveranstaltungen, wie die Warnemünder Woche und die Hanse Sail, zu ermöglichen, sagt sie.

Segler sind begeistert vom Warnemünder Sportboothafen

Geduld und Durchhaltevermögen seien aber auch Eigenschaften, die Segler ausmachten, stellt Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern (LSB), heraus. „Es bringt nichts, bei Herausforderungen hektisch zu werden, wenn etwas Vernünftiges dabei herauskommen soll“, ergänzt der 57-Jährige, der zum ersten Mal 1979 als Sportler in den Warnemünder Hafen kam.

Das ist der Stand bei der Warnemünder Sportschule Der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern (LSB) baut am Warnemünder Sportboothafen einen Gebäudekomplex, in dem die neue Sportschule untergebracht werden soll. Nach Aussagen von LSB-Geschäftsführer Torsten Haverland soll der Bau, der unter anderem mehr als 120 Betten, ein Seminarzentrum sowie eine Sport- und eine Bootshalle beherbergen soll, Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Sommer 2024 sei dann mit der Einweihung zu rechnen. Am traditionsreichen Standort Warnemünde ist auch ein Bundesstützpunkt des Deutschen Seglerverbandes angesiedelt. Durch den Neubau soll dieser Stützpunkt langfristig gesichert werden und das einmalige Segelrevier vor Warnemünde als begehrter Anlaufpunkt für Leistungssegler aus ganz Deutschland weiter hervorgehoben werden.

Seit April betreibt der LSB bereits den neuen Sportboothafen. Das erste Feedback der Segler sei durchweg positiv gewesen. „Die neuen Sanitäranlagen und die Möglichkeit zum Wäschewaschen kommen gut an. Auch die kurzen Wege zum Strand und zum Alten Strom werden gelobt“, nennt Haverland Beispiele.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Olympische Wettbewerbe 2036 in Warnemünde?

Doch nicht nur optisch mache die neue Warnemünder Marina etwas her – auch sportlich sei hier nun einiges mehr möglich. Wie Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag betont, entspreche der Hafen nach dem Umbau nun auch den hohen Ansprüchen olympischer Wettbewerbe. Eine mögliche Bewerbung Berlins für Olympia 2036 werde deshalb mit Spannung beobachtet.

OZ