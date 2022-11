﻿Viele OPs wegen Corona verschoben: Warnemünder Stent-Hersteller muss Kurzarbeit anmelden

Corona ist überwunden? Nein, nicht für viele Medizintechnik-Unternehmen in MV. Dass Kliniken monatelang Eingriffe verschieben mussten, bringt nun einige Firmen im Land in Nöte: Der Stent-Hersteller Cortronik muss nun Kurzarbeit anmelden – weil die Lager voll sind.

Rostock. Die Firma aus Warnemünde gilt als Rostocker Vorzeigeunternehmen, zählt zu den Weltmarktführern auf ihrem Gebiet. Doch kurz vor Jahresende gibt es nun schlechte Nachrichten für einen Teil der gut 350 Mitarbeiter von Cortronik in Warnemünde: Die Medizintechnik-Firma will nun – wenigstens bis Jahresende – einen großen Teil der Produktion nach Hause schicken und hat Kurzarbeit beantragt.

Auslöser: Auch knapp drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat vor allem die Medizin-Branche immer noch mit den Folgen des Virus zu tun. Denn: Weltweit haben viele Kliniken während der Lockdown-Phasen Operationen abgesagt und verschoben. Die Folge: Cortronik blieb auf Stents sitzen. Auch andere Firmen bekommen solche „Corona-Nachwehen“ zu spüren.

Lager-Bestände bei Cortronik voll

„Viele Kliniken waren in den vergangenen zwei Jahren im Notfall-Modus“, sagt Cortronik-Geschäftsführer Dr. Carsten Momma. Heißt: Die Krankenhäuser hatten sich voll auf Corona-Fälle eingestellt. Alles, was nicht lebensnotwendig war, wurde verschoben. Momma spricht von den sogenannten „elektiven Eingriffen“. Und zu denen zählten auch Eingriffe am Herzen.

Das wiederum trifft Cortronik ganz direkt: Die Warnemünder Firma, eine Tochter der Biotronik-Gruppe aus Berlin, entwickelt und fertigt im Ostseebad sogenannte Stents, medizinische Implantate. Die kommen vor allem im Herzen zum Einsatz, um verengte Gefäße offen zu halten oder auch wieder frei zu machen. Eine gängige Praxis: Allein in Deutschland werden pro Jahr nach Zahlen der OECD rund 700 Stents pro 100 000 Einwohner implantiert.

„Unsere Lagerbestände sind voll. Der Verkauf war während der Hochphase der Pandemie deutlich runtergegangen“, so Momma. Das sei aber „nicht dramatisch“. „Wir haben die bestens Stents der Welt im Portfolio. Das Geschäftsmodell funktioniert weiterhin.“ Er rechnet damit, dass Cortronik spätestens mit Jahresbeginn 2023 wieder „durchstarte“. So lange werde eine Produktionspause eingelegt. Betroffen sei eine „zweistellige Zahl“ an Mitarbeitern.

Kliniken verschieben wieder

Wann sich der „Absatz-Markt“ für Firmen wie Cortronik normalisiert, ist aber offenbar wieder völlig offen. Denn nachdem sich die Lage in den Kliniken zunächst gebessert hatte, steuern nun erste Krankenhäuser wieder in Richtung Notfall-Modus – zumindest in MV. Zum Beispiel die Südstadt-Klinik in Rostock. „Corona ist wieder ein Thema – auch beim Personal“, sagt Krankenhaus-Direktor Steffen Vollrath. Der Krankenstand beim Klinik-Personal sei „enorm“: „Das liegt nicht allein an Corona, sondern auch an anderen Erkrankungen – saisonalen Infekten, kranken Kindern, Influenza.“

Folge: Die Südstadt-Klinik hat wieder damit begonnen, elektive Eingriffe zu verschieben. „Wir haben noch immer in einigen Bereichen enorme Wartelisten“, sagt Vollrath. Aus den Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald heißt es, dass zwar coronabedingt keine Operationen mehr abgesagt werden müssen. Aber: Auch dort mache sich der Krankenstand bemerkbar, einzelne Eingriffe würden verschoben.

Corona hat auch für andere Firmen noch Folgen

Dass sich die Auswirkungen der Pandemie heute noch bemerkbar machen – das kann auch Gunar Liebau bestätigen. Liebau ist Geschäftsführer des gleichnamigen Orthopädietechnik-Unternehmens aus Rostock. „Anfang des Jahres hatten wir Probleme“, sagt Liebau. Viele Stationen in den Kliniken waren geschlossen. Das habe sich auch bei den „Zulieferern“, wie Orthopädietechnikern, bemerkbar gemacht.

Seit dem zweiten Quartal aber stelle sich die Lage komplett anders dar: „Wir haben enorm zu tun. Die Auftragslage ist super: Es hatten sich viele Eingriffe aufgestaut, das wird jetzt nachgeholt“, so Liebau. Für seine Branche sei eher fehlendes qualifiziertes Personal ein Hemmschuh.

Cortronik-Mutter hat Ärger in den USA

Unterdessen wurde bekannt, dass die US-Tochter der Cortronik-Tochter Biotronik Ärger in den USA hat: Das Unternehmen musste dort nach Angaben des US-Justizministeriums fast 13 Millionen US-Dollar zahlen, um ein Verfahren wegen unlauterer Zahlungen an Ärzte abzuschließen. Biotronik soll Ärzten, die Produkte aus der Unternehmensfamilie implantiert haben, Rückvergütungen – sogenannte Kickbacks – gezahlt haben, heißt es in einer Mitteilung der amerikanischen Behörden.