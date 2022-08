﻿Warnemünder Strand wird zum Festivalgelände: Das ist am Sonnabend los

Peer Breidenstein (37) aus Gießen und Lennart Grove (24) bauen die Bühne für das morgige “Sand am Meer Festival”. „Wir liegen gut im Zeitplan, auch das Wetter spielt aktuell gut mit. Heute Abend bauen wir zum Abschluss die Anlage von Function One auf. Das ist schon was Besonderes, die Besucher bekommen hier gut auf die Ohren.“

Festival-Zeit in Warnemünde. Am Sonnabend findet zum ersten Mal das „Sand am Meer“-Festival am Sandstrand von Warnemünde statt. Direkt unterhalb des Teepotts kann gefeiert und getanzt werden. Wer auflegt, wo es Tickets gibt und wer hinter der Veranstaltung steht

