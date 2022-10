﻿Warnemünder Turmleuchten: Findet das Event 2023 wieder am Neujahrstag statt?

Das Warnemünder Turmleuchten gehört für viele Menschen untrennbar zum Jahreswechsel dazu. Durch Corona musste das Event am Leuchtturm einmal ausfallen und wurde in dieses Jahr statt im Januar im April gefeiert. Die OZ klärt auf, wie jetzt für 2023 geplant wird – und ob Besucher wieder Eintritt zahlen müssen.

Rostock. Nicht mal mehr zwei Monate dauert es bis Heiligabend – und auch Silvester rückt immer näher. Für viele Hansestädter und Gäste aus der ganzen Republik ist der Jahreswechsel untrennbar mit dem Warnemünder Turmleuchten verbunden. Doch die Veranstalter, die an Neujahr in Spitzenzeiten bis zu 90 000 Besucher mit Livemusik, Feuerwerk und Lasershow am Warnemünder Leuchtturm begeisterten, wurden in den vergangenen Jahren ganz schön gebeutelt. Nicht nur, dass das Event im Jahr 2021 durch die Pandemie abgesagt werden musste; auch 2022 klappte es nicht mit dem Spektakel am Neujahrstag. Coronabedingt wurde das Turmleuchten in den April verschoben – mit weniger Besuchern, strengen Auflagen und erstmals Eintrittsgebühren.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Veranstalter Torsten Sitte von der Hanseatischen Eventagentur, wie es 2023 weitergehen soll.

Warnemünder Turmleuchten 2023 wieder zu Neujahr geplant

„Wir sind gerade fleißig dabei, das Turmleuchten für 2023 zu planen. Und zwar für den traditionellen Termin, also Neujahr“, so Torsten Sitte. Zwar sei die Zeit bis zum Jahreswechsel aus planerischer Sicht noch relativ lang, aber die Veranstalter gehen derzeit davon aus, dass die beliebte Veranstaltung trotz Corona, Krieg und Krisen ohne Einschränkungen stattfinden kann.

Darauf hofft auch Matthias Fromm. „Das Event hat zum Jahreswechsel eine große Bedeutung für die touristische Wertschöpfung und soll in einer Zeit voller Herausforderungen Hoffnung spenden“, sagt Rostocks Tourismusdirektor. Denn nicht nur Besucher zehren von der farbenprächtigen Inszenierung – für Hoteliers und Gastronomen im Ostseebad sei das Turmleuchten eine Veranstaltung, die Übernachtungsgäste und Kunden bringt. „Angesichts der Energiekrise gibt es einige aus der Branche, die den Januar über zumachen wollen“, weiß Torsten Sitte aus Gesprächen. Umso wichtiger seien für alle die Einnahmen, die mit dem Event verbunden sind.

Warnemünder Turmleuchten wieder ohne Eintritt möglich

Doch auch für die Besucher gibt es gute Nachrichten: Denn die Veranstaltung kann am Neujahrstag wieder ohne Eintritt genossen werden. „Das Turmleuchten ist ohne Eintritt erfunden worden und das soll so bleiben, solange es wirtschaftlich möglich ist“, sagt Torsten Sitte. Im April 2022 mussten Besucher – je nachdem, wo sie stehen wollten – für das coronabedingt verschobene Turmleuchten zwischen vier und acht Euro Eintritt bezahlen. Darüber gab es einigen Unmut in der Bevölkerung. „Dass wir Eintritt genommen haben, lag damals ja aber vor allem an den Corona-Auflagen und dem Mehraufwand an Absperrungen und Personal“, blickt Sitte zurück.

Nun soll alles wieder so laufen wie gewohnt. Das stellt aber wiederum die Veranstalter vor größere Herausforderungen. Schließlich sind Inflation und steigende Kosten in allen Bereichen spürbar. „Was uns hilft, sind die Einnahmen durch Standgebühren für die Festmeile ,Flanieren und Dinieren‘, die vom 28. Dezember bis 1. Januar auf der Promenade aufgebaut ist“, sagt Sitte. Zusätzlich würden derzeit viele Gespräche mit Sponsoren und langjährigen Partnern geführt, um die Finanzierung zu stemmen. Glücklicherweise seien Laser weit weniger stromfressend, als viele Laien vermuten würden. Und bei den Lampen würde auf LED-Technik gesetzt, was hilft, Kosten zu sparen. „Draufzahlen wollen und können wir aber natürlich nicht, deshalb sind wir auf Hilfe aus der Wirtschaft angewiesen“, erklärt er.

Warnemünder Dünen werden eingezäunt

Zu den derzeitigen Planungen gehört auch die Erstellung des Sicherheitskonzeptes, das sich an der Veranstaltung im April 2022 orientiert. „Viele der Zäune, die wir damals hatten, werden aber wieder wegfallen“, sagt Veranstalter Torsten Sitte. Denn coronabedingte Einschränkungen seien derzeit nicht geplant. „Wir werden trotzdem dafür sorgen, dass die Bereiche nicht zu überlaufen sind“, verspricht er. Eines steht aber schon fest: „Die Dünen und Aufgänge werden zwischen den Strandaufgängen 2 und 10 gesperrt“, ergänzt Tourismusdirektor Matthias Fromm. Das seien bereits bekannte Auflagen, um Schäden an den Küstenschutzanlagen zu vermeiden.

Was das Programm der Inszenierung, das Motto und die auftretenden Künstler betrifft, will sich Turmleuchten-Regisseur Torsten Sitte noch nicht in die Karten schauen lassen. Klar sei aber bereits, dass alle zum Turmleuchten gehörenden Elemente – also Feuerwerk, Laser und Livemusik – auch am 1. Januar 2023 zu erleben sein werden. Eine andere Konstante fehle aber, seit vor Kurzem Klaus Möller, der Chef des Warnemünder Leuchtturmvereins, starb. "Für uns und besonders für mich war Klaus ein echter Freund, der immer mitbeteiligt war und auch Ideen eingebracht hat", sagt Sitte traurig. Für ihn sei deshalb klar, dass das Warnemünder Original bei der kommenden Veranstaltung eine angemessene Würdigung finden soll. "Denn im Kopf und Herzen ist er auch weiter dabei", erklärt der Turmleuchten-Regisseur.