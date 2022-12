﻿Warnemünder Turmleuchten: Wie die Macher den Turm leuchten lassen

Sie sorgen für Feuer und Licht beim Warnemünder Turmleuchten: Christian Stiene und Max Struppe arbeiten hinter den Kulissen daran, dass der Funke bei den Besuchern überfliegt. Wie sie arbeiten und was die Gäste in diesem Jahr erwarten können, verraten sie hier.

Rostock. Beim Warnemünder Turmleuchten sprühen in diesem Jahr nicht nur die Funken, es geht auch heiß her. Verantwortlich dafür ist Christian Stiene. Er wird mit seiner Flammenshow der beliebten Veranstaltung zum Jahreswechsel ein weiteres Element hinzufügen. Ursprünglich war seine Premiere beim letzten Mal geplant. Doch dann kamen erst Corona und anschließend ein Sturm dazwischen. Nun soll es am 1. Januar für den Chef von Klangfeuer so weit sein. Zusammen mit dem Lichttechniker Max Struppe gehört er zu den Machern der Show. Ein Blick hinter die Kulissen.

Während sich andere an Neujahr vom Silvesterfest erholen, wird Christian Stiene 2023 früh auf den Beinen sein. Es gilt, die Technik aufzubauen, die dafür sorgt, dass am Abend in Warnemünde alles so leuchtet wie geplant. Stiene ist 46 Jahre alt, Rostocker und Pyrotechniker. Allerdings ist er am 1. Januar nicht für das Feuerwerk verantwortlich, sondern für die Flammenshow. Die soll sich zu Füßen des Turms abspielen und das Thema „Leuchtfeuer“ aufgreifen, wie Stiene verrät.

Pyrotechniker Christian Stiene beim Technikaufbau vor dem Rathaus in Wismar. © Quelle: Nicole Hollatz

Der selbstständige Veranstaltungstechniker machte seine Leidenschaft 2009 zum Hauptberuf. „Schon in der Jugend hat die Begeisterung für Pyrotechnik angefangen“, berichtet Stiene. Irgendwann kam die Faszination für die Flammen hinzu. „Im Zusammenspiel von Feuer und Licht lässt sich so viel mehr machen“, erklärt der Rostocker seine flammende Begeisterung. „Es ist viel abwechslungsreicher und es lassen sich mehr Stimmungen ausdrücken.“ Das Team von Klangfeuer umfasst etwa 20 Mann. Für sie ist der Jahreswechsel besonders arbeitsintensiv. Vier Feuerwerke am Silvesterabend plus die Flammenshow stehen auf dem Programm. Für private Feiern bleibt keine Zeit.

Das kennt auch Max Struppe. Der gelernte Veranstaltungstechniker arbeitet für die Stralsunder Firma Sound-Projekt und ist seit zehn Jahren Teil des Teams, das das Turmleuchten möglich macht. „Als Veranstaltungstechniker ist man es gewohnt, zu arbeiten, wenn andere feiern“, erklärt er. Für ihn sei es eine Ehre, beim Turmleuchten mitwirken zu dürfen. Angefangen habe er als Helfer beim Aufbau, heute ist er für die ganze Lichtshow verantwortlich – bei einer Veranstaltung, mit der man bis zu 100 000 Menschen erreiche, wie er betont.

80 Lampen setzen Warnemünder Leuchtturm in Szene

Deshalb nimmt sich der gebürtige Rostocker viel Zeit, arbeitet intensiv in den Wochen vor dem Turmleuten an der Choreografie. Seine Aufgabe ist, dass das Licht zur ausgewählten Musik passt. 80 Lampen werden den Warnemünder Leuchtturm in Szene setzen. Dafür ist eine technische Vorplanung und Programmierung nötig. Für etwa eine Minute der Show rechnet Struppe eine Stunde Planung ein. Zur ausgewählten Musik in diesem Jahr verrät der 30-Jährige nur so viel: „Ich war sehr positiv überrascht, als ich sie zum ersten Mal gehört habe.“

Beispiele für die Feuershow von Christian Stiene, der mit seinem Unternehmen Klangfeuer erstmals beim Warnemünder Turmleuchten dabei ist. © Quelle: Bernd Hagedorn

Einen Probedurchlauf für die Show gibt es nicht

Für überraschende Momente möchte auch Stiene sorgen. Bis zu zehn Meter hoch könnten die Flammen am 1. Januar in den Warnemünder Himmel schießen, wenn „uns das Wetter diesmal gnädig ist“, so Stiene. Er setzt dabei auf ein Zündsystem aus Österreich. Von Hochzeiten für nur zwei Personen bis zu größeren feurigen Veranstaltungen auf dem Wasser wie zuletzt im Naturbad Passow hat er schon alles organisiert. „Es gibt schon so viel Negatives auf der Welt, da ist es ein gutes Gefühl, mit seiner Arbeit Menschen glücklich machen zu können“, sagt er.

Einen Probedurchlauf gibt es übrigens nicht. Struppe erklärt: „Das muss man sich so vorstellen: Jeder wirft seine Gewürze in die Suppe, keiner probiert zwischendurch, aber am Ende wird es immer gut.“ Das habe viel mit Vertrauen in die Arbeit der jeweiligen beteiligten Gewerke zu tun und sei eben auch etwas Besonderes am Warnemünder Turmleuchten.