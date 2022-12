﻿Endlich wieder Turmleuchten zu Neujahr – die wichtigsten Fragen und Antworten

Das traditionelle Turmleuchten in Warnemünde wird erstmals seit 2020 wieder am Neujahrstag stattfinden. Was die Besucher erwartet, wie die Anreise funktioniert und was es Neues bei Europas größter Neujahrsinszenierung gibt.

Warnemünde. Der Star ist zurück: Das neue Jahr wird in Warnemünde wieder mit einem großen, spektakulären Lichtermeer eingeläutet. Erstmals seit Pandemiebeginn findet das Turmleuchten wieder am 1. Januar statt. „Wir sind sehr froh, dass es stattfinden kann mitten in der Krise. Es fühlt sich an wie früher. Ein ganz tolles Gefühl. Endlich können wir es den Gästen wieder kostenlos präsentieren“, sagt Martina Hildebrandt, die mit Torsten Sitte gemeinsam die Hanseatische Eventagentur führt und die große Show organisiert.

Das Turmleuchten mit Feuerwerk, Lasershow sowie Musik gilt seit 23 Jahren als absolutes Highlight in der Region. „Gerade am ersten Januar ist es noch mal viel emotionaler als zu einem anderen Zeitpunkt. Es ist immer noch Europas größte Neujahrsinszenierung. Wir wollen ein positives Signal setzen in diesen Zeiten“, sagt Torsten Sitte.

Kosten massiv gestiegen – Turmleuchten trotzdem kostenfrei

Damit es möglich werden kann, mussten die Veranstalter sich ziemlich strecken. Durch die Krise seien einige Sponsoren abgesprungen. Die Kosten seien aber um etwa 30 Prozent gestiegen, sagt Martina Hildebrandt und betont: „Ohne die Unterstützung der Tourismuszentrale und einige neue Sponsoren wäre es nicht gegangen.“ So konnte das Mega-Event, das in der Vergangenheit bis zu 60.000 Besucher anzog, wieder ohne Eintritt auskommen. Im April 2022 mussten Tickets gegen Gebühren verkauft werden. Es kamen 15.000 Besucher.

Das dürften diesmal am 1. Januar deutlich mehr werden. Auch Tourismusdirektor Matthias Fromm ist das Event sehr wichtig: „Diese Veranstaltung sucht ihresgleichen und strahlt weit über Rostock hinaus. Es sind nicht nur schöne Bilder, sondern sie hat auch einen großen Wirtschaftsfaktor.“ Die Coronajahre hatten starke Auswirkungen auf den Tourismus. Dann folgte mit dem Ukraine-Krieg die nächste Krise. „Das Turmleuchten wieder ohne Einschränkungen zu erleben, ist ein Stück Normalität. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Fromm. Die Hotels hätten über Silvester einen guten Vorbuchungsstand signalisiert. Die Partnerhotels seien beispielweise alle ausgebucht, sagt Sitte.

Neues Motto zu Ehren des verstorbenen Leuchtturmchefs

Das Motto diesen Jahres heißt „Für euch“. Unter anderem deshalb, um jemanden zu ehren, der nicht mehr dabei sein kann. „Wir wollen Klaus Möller würdigen, der unerwartet früh gestorben ist“, sagt Martina Hildebrandt. Die Veranstaltung sei auch der Verdienst von Leuchtturm-Chef Möller. „Es ist ein Herzenswunsch für uns, dass es weitergeht“, sagt Matthias Stagat, der die Leitung des Leuchtturmvereins nun übernommen hat. Das ganze Jahr 2023 stehe im Zeichen des Wahrzeichens, das seinen 125. Geburtstag feiert. Dazu seien 2023 unter anderem eine Sonderausstellung und ein paar überraschende Aktionen geplant.

Wie groß die Liebe zum Turmleuchten bei den Besuchern geht, zeige auch das Beispiel einer Berliner Urlauberin. Sie schrieb den Machern des Events eine emotionale Email, dass sie sich gerührt und voller Freude immer noch das Video von 2020 anschaue. „Auch deshalb heißt das Motto in diesem Jahr: Für euch“, erklärt Martina Hildebrandt.

Neues Highlight am Leuchtturm in Warnemünde geplant

Was genau in diesem Jahr gezeigt wird, verrät Torsten Sitte nicht, aber: „Es werden 30 fluffige Minuten und wir haben ein neues Element dabei. Es wird noch eine spektakuläre, optische, technische Komponente am Leuchtturm geben.“ Sieben Musiktitel in Deutsch und Englisch werden das Lichtermeer akustisch untermalen. Zudem kündigte er eine Premiere an: Die Band „Bad Penny“ wird eine Version von „Wo de Ostseewellen trecken“ mit Rockmusik-Charakter präsentieren. Das sei eine Art Hymne geworden.

Turmleuchten: Diese Sperrungen wird es geben

Für die Besucher gibt es neben den wegfallenden Eintrittsgeldern weitere gute Nachrichten: Es gibt keinerlei Corona-Einschränkungen mehr. Auch die massiven Sperrungen aus dem Vorjahr sind Geschichte. „Wir werden Warnemünde nicht mehr komplett umzäunen, aber ein paar vorsorgliche Sperrungen wie auch früher wird es geben“, informiert Fromm. So werden die Dünen beispielsweise eingezäunt, um sie zu schützen. Und es gibt wieder große und kleine Sperrungen des Ortskerns Warnemünde. Ab 10 Uhr sind die Seestraße zwischen Heine- und Alexandrinenstraße gesperrt. Ab 14 Uhr ist der Autoverkehr östlich der Wagner-Straße und nördlich der Rostocker Straße nicht mehr erlaubt.

An- und Abreise: Bus und Bahn sind empfohlen

Damit die Besuchermassen auch gut hin und zurück finden, werden deutlich mehr Busse und Bahnen fahren. Die Züge in doppelter Länge pendeln im Sieben-Minuten-Takt in Richtung Rostock Hauptbahnhof. Die Busse bekommen wieder eine eigene Spur auf der Stadtautobahn. Ab 15 Uhr können Gäste bereits etwas an der Promenade erleben – dann ist der Soft Start geplant. Die große Show startet 18 Uhr.

Auch im Hinblick auf das alt bekannte Toilettenthema in Warnemünde sei vorgesorgt. Es sollen alle bestehenden Toiletten offen sein und zusätzliche Dixi-Toiletten an mehreren Standorten aufgestellt werden, heißt es von der Tourismuszentrale.

Wer doch mit Auto zum Turmleuchten will, sollte das Park-and-Ride-Angebot nutzen. Die Parkplätze „Strand West“, Warnemünder Werft und Strand Mitte seien dafür geeignet. Von dort können die Besucher sich per Bus zum Leuchtturm bringen lassen.