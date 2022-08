Warnemünder Wahrzeichen: Leuchtturmverein freut sich über 50.000 Besucher

Die siesjährige Saison für den Warnemünder Leuchtturmverein läuft gut. Wurde vor einem Jahr noch der 30.000 Besucher der Saison auf dem Wahrzeichen begrüßt, sind es in diesem Jahr bereits 50 000. Was besucher bei einem Ausflug auf das Wahrzeichen erwartet.

Urlaub in Warnemünde

Urlaub in Warnemünde

Rostock. 50 000 Besucher waren in diesem Jahr bereits auf dem Warnemünder Leuchtturm – am Dienstag wurde diese Marke von Oliver Preiß aus Sachsen-Anhalt geknackt. Der Urlauber war zu Besuch im Ostseebad und hat mit seiner Familie die 135 Treppenstufen überwunden. Belohnt wurden die Urlauber in 31 Metern Höhe mit einem 360-Grad-Panoramblick über das Ostseebad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die diesjährige Saison läuft gut. Vor fast genau einem Jahr, am 19. August 2021, wurde erst der 30.000 Besucher des Jahres auf dem Leuchtturm begrüßt. Allerdings konnte die Saison coronabedingt erst später starten – insgesamt schafften es im Vorjahr 60 000 Menschen auf das Wahrzeichen. 2019 verzeichneten die ehrenamtlichen Leuchtturmmänner mit 82 000 Gästen einen Besucherrekord. 2020 blieb der Turm coronabedingt geschlossen.

Aus Sicherheitsgründen dürfen maximal zehn Menschen gleichzeitig auf das Warnemünder Wahrzeichen. Geöffnet hat es jährlich von Karsamstag bis zum ersten Oktoberwochenende, derzeit täglich zwischen 10 und 19 Uhr. Der letzte Einlass findet um 18.30 Uhr statt. Erwachsene zahlen für den Aufstieg 2 Euro, ermäßigte Karten gibt es für einen Euro, Familien zahlen 4 Euro. Besichtigungen außerhalb dieser Zeiten während der Saison sind beim Vorstand anzumelden.

Von Katharina Ahlers