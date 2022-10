﻿Warnemünder Weihnachtsmarkt ohne Kunsthandwerk? Organisatoren kämpfen um Aussteller

Glühweinstände zu bekommen, das sei nach Aussagen des Organisators des Warnemünder Weihnachtsmarktes kein Problem. Jedoch sind die Händler für Kunsthandwerk kaum noch zu bekommen. Deshalb lockt das Ostseebad nun mit besonderen Vergünstigungen.

Warnemünde.  Glühwein, gebrannte Mandeln, bunte Lichter, Holzspielzeug und Handwerk – was die vergangenen Jahre in der Adventszeit noch zum Standard auf den Weihnachtsmärkten gehörte, könnte dieses Jahr weniger werden. Deutschlandweit suchen die Veranstalter derzeit noch dringend nach Händlern aus dem Bereich Kunsthandwerk, Design und Selbstgemachtem, so auch der Weihnachtsmarkt in Warnemünde.

„Es ist im Moment ganz schwierig, Aussteller zu finden“, beklagt der Vorsitzende vom Handels- und Gewerbeverein Ostseebad Warnemünde e.V. (HGV), der Veranstalter des alljährlichen Warnemünder Weihnachtsmarktes, die Suche. Trotz der Energiekrise und Pandemie sollen die meisten Weihnachtsmärkte wieder stattfinden. Als Verantwortlicher für den Weihnachtsmarkt in Warnemünde steht Vogel dieses Jahr vor einer schwierigen Aufgabe. „Im Bereich der Schausteller haben wir das Problem nicht. Glühweinstände kriege ich ohne Ende – , aber bei den Händlern für Kunsthandwerk fehlen uns die Leute“, so Dietmar Vogel.