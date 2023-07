CDU fordert feste Parkzonen

Immer wieder Ärger um E-Roller in Rostock: Jetzt hängen sie sogar in Bäumen

In Warnemünde haben Unbekannte einen E-Roller in einen Alleebaum gehängt. Der CDU reicht’s: Sie fordert, dass die Leih-Gefährte nur noch an bestimmten Orten geliehen und geparkt werden dürfen. Was die Stadt sagt und welche Maßnahmen die drei Anbieter gegen das Falschparken-Problem eingeführt haben.