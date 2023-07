﻿Warnemünder Woche: Essen und Shopping-Angebot im Preis-Check

Warnemünde. Die Warnemünder Woche 2023 ist eröffnet: Mit dem Umzug „Nieger Ümgang“ hat am Samstag offiziell die 85. Auflage begonnen und verspricht bis einschließlich 9. Juli Spitzensport und Spaß an Land und auf dem Wasser.

Bei Besuchern hoch im Kurs: die Bummelmeile auf der Seepromenade. Zwischen Leuchtturm und Hotel Neptun reihen sich Stände mit verlockenden Leckereien und Souvenirs auf. Was Besuchern geboten wird und was das kostet – die OZ macht den Warnemünder-Woche-Preis-Check.

Sommer-Bowle gegen Schmuddel-Wetter

Während Optimisten auf der Ostsee hart am Wind segeln, gehts zu Füßen des Warnemünder Leuchtturms heiß her: Eric Adelski schneidet Scheiben vom Schwein am Spieß. Je nach Kundenwunsch werden die mit Zwiebeln oder Sauerkraut serviert. Preis pro Portion: 9 Euro. Der herzhafte Imbiss gehört zu den Bestsellern, sagt Sandra Goetsch und bereitet einen weiteren Favoriten zu: die Champingnonpfanne (6 Euro pro Portion).

Benny lassen heiße Pilze gerade eher kalt, er fährt auf die Feuerwehr ab: Im Kinderkarussell dreht der vierjährige Runde um Runde (Preis pro Fahrt: 3 Euro). Mama Jana Kühne und die Großeltern Hannelore und Detlev winken dem Lütten zu. „Wir machen Urlaub an der Ostsee und finden es toll“, sagt Jana Kühne. Vom Nieselregen lässt sich die Familie die Stimmung nicht vermiesen. „Wir machen das Beste draus.“

Den Kontrast zu grauem Schmuddelwetter gibt’s an der Bowle-Bar. „Wir sind der Gute-Laune-Stand der Warnemünder Woche“, sagt Ana-Maria Anghel, lacht und schenkt dem nächsten Kunden Erdbeerbowle ein. Pro Glas kostet das Getränk 7,50 Euro, die alkoholfreie Variante ist 1,50 Euro günstiger. Alternativ werden Aperol Spritz, Hugo und Lillet (je 7,50 Euro) angeboten.

Warnemünder Woche: Gäste-Alter und Preise gestiegen

Wer Heißhunger auf Frittiertes hat, ist am Nachbarstand richtig: Cathrin Schlaak bereitet Big Pommes (5 Euro), Kartoffelecken (5 Euro) und Kartoffelchips (4 Euro) frisch zu. Das Angebot sei vor allem bei Jugendlichen beliebt. Doch die seien an diesem Samstag eher rar gesät. Noch sind in vielen Bundesländern keine Sommerferien. Außerdem mache sich bemerkbar, dass die Bühne samt Kulturprogramm vom Leuchtturmvorplatz in den Kurhausgarten umgezogen ist. Und: „Das Durchschnittsalter auf der Warnemünder Woche ist gestiegen.“

Gleiches gelte für die Preise, haben Kerstin und Torsten Fehniger festgestellt. Das Paar aus der Altmark reist seit 30 Jahren regelmäßig an die Ostsee. „In den vergangenen Jahren ist es schon teurer geworden.“ Sie wollen sich trotzdem was gönnen. „Wir sparen ja das ganze Jahr für den Urlaub.“

Bubble-Tea und Waffeln mit Schuss

Ohne Reue genießen wollen auch die Gäste der Berliner Waffelbäckerei und lassen sich Kalorienbomben schmecken: Je nach Wunsch toppt Jenny Giese frischgebackene Waffeln mit Puderzucker, Schokosoße oder Kirschen und Schlagsahne. Wer scharf auf Süßes mit Schuss ist, ordert das Gebäck mit Baileys oder Eierlikör. Preis pro Waffel: je nach Sorte zwischen 4,50 und 7 Euro. Der Hit bei Kids: Bubble-Tea (5 Euro für 700 ml).

Jenny Giese verkauft Waffeln und verschiedene Getränke, darunter Bubble-Tea. © Quelle: Ove Arscholl

Ostsee-Fans lieben Fischbrötchen, Möwen fliegen auf Fladenbrot

Den Klassiker der Warnemünder Woche bekommen Besucher bei Heike Krüger: Sie verkauft Fischbrötchen mit Bismarck, Rollmops oder Matjes (je 4 Euro). Am weiter westlich gelegenen Stand „Fisch & Meer“ kosten die Happen je 50 Cent mehr. Dafür gibts dort vergleichsweise günstige Kartoffelecken: 4 Euro pro Portion.

Während Heike Krüger die nächsten Brötchen belegt, nimmt ein ausgewiesener Fischfresser den Kunden eines Nachbarstands ins Visier: Eine Möwe setzt zum Sturzflug aufs mit Schafskäse gefüllte Fladenbrot (7 Euro) an, geht aber leer aus.

Günstige Bock- und Currywurst

Rolf Czerwinksi aus Lütten Klein hat ein günstiges Mittagessen ergattert: eine Bockwurst am „Rostocker Rauchwurst“-Stand für 2 Euro. „Billiger gehts doch nicht und es schmeckt“, stellt er zufrieden fest. Auch der Rest des Sortiments ist preiswert: Die XXL-Knacker etwa gibts für 2,50 Euro, eine Currywurst Berliner Art für 4 Euro.

Nebenan gibts Fleisch en masse: Olga Küster bereitet Riesenbratwurst (6 Euro) und polnisches Schaschlik (8,50 Euro) zu. Für Veggie-Fans hat Michele Stuth an ihrem Stand Knoblauchbrot mit Tomaten, Tsatziki und Lauch im Angebot (5,50 Euro).

Süße Sünden: Churros und Crêpes

Naschkatzen beißen beim Sortiment von Annette Sopart an: Sie verkauft den spanischen Streetfood-Liebling Churros. Drei frittierte Brandteig-Stäbchen mit Zimt-Zucker kosten 3,50 Euro, die mittlere Portion (6 Stück) kostet 5,50 Euro, die große (15 Stück) 13 Euro. Churros mit Schoko-, Vanille- oder Karamellsoße kosten je nach Portionsgröße zwischen 4,50 und 14,50 Euro.

Annette Sopart präsentiert eine Tüte mit frischen Churros. © Quelle: Ove Arscholl

Eine kleine Portion Mutzen bekommt man auf der Promenade für 3,50 Euro. Den Jahrmarktsliebling Crêpe gibt es an mehreren Ständen. Vergleichen lohnt sich. Eine Portion mit Zimt und Zucker etwa kostet bei „We love Crêpes“ 3,50 Euro und ist damit 50 Cent günstiger als bei der Konkurrenz.

Sale-Ware und Luxus-Güter für Shopping Queens

Nicht auf Häppchen, sondern Schnäppchen hat Anita Henning ein Auge geworfen. Am Stand von „Ibiza Fashion & More“ schaut sich die Rostockerin Sommerkleider an. „Die sind im Sale und sehen toll aus.“ Den passenden Schmuck hätte Marc Pröpper von „Edeles aus Stein“ zu bieten: Bernstein-Ketten ab 10 Euro zum Beispiel.

Luxus-Accessoires gibts auf der Bummelmeile auch: In der mobilen Goldschmiede von Tsipi Lev schmücken Edelsteinringe mit vierstelligen Preisen die Auslagen. Eine Kundin bestaunt einen Klunker und kauft kurz darauf ein paar Stände weiter eine Sonnenbrille für einen Zehner.

Gratis-Goodie für jeden Warnemünde-Gast

Herzhafte und süße Leckerbissen, billige Massenware und kostbare Unikate – die Mischung machts und soll noch bis 9. Juli Tausende Besucher zur Warnemünder Woche locken. Und wer noch einen Anreiz braucht: Den Traumblick auf Ostsee und Regatten gibt es gratis.

