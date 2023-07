﻿Warnemünder Woche: Essen und Shopping-Angebot im Preis-Check

Kostenfrei bis 12:03 Uhr lesen

Land soll Bau schnell genehmigen

Der Bund hat offenbar genug vom Zögern in MV: Bundesminister Robert Habeck warnt in einem Brief an die Landesregierung von Gas-Mangel und explodierenden Energiepreisen im Winter – wenn Schwerin nicht zügig das LNG-Terminal auf Rügen genehmigt. Was Habeck fordert, wie das Land reagiert.