Unfall

Wegen Nässe: Auto rutscht in Wolgast in den Gegenverkehr

Am Freitagmorgen krachte es in der Greifswalder Straße am Ortsausgang Wolgast in Richtung Groß Ernsthof. Es war nicht der erste Unfall, welcher an dieser Stelle auf eine feuchte bis nasse Fahrbahn zurückzuführen ist.