Drachenbootfestival, Nieger Ümgang, Segelwettbewerbe, Bummelmeile: Auf und an der Ostsee sowie am Alten Strom ist Anfang Juli viel los. Urlauber und Einheimische, Familien mit Kindern und Sportfans kommen auf ihre Kosten. Alle Infos zum Programm der Veranstaltung.

Rostock-Warnemünde. Tausende Urlauber fahren diesen Sommer mit dem Auto, der Bahn oder mit Kreuzfahrtschiffen nach Warnemünde. Martin Düwel reist mit „Moby Dick“ an. So nennt der Sildemower seinen Oldtimertraktor der Marke Famulus. Den Trecker hat Düwel von seinem Opa geerbt, restauriert und will nun im Ostseebad damit die Blicke auf sich ziehen – bei der Warnemünder Woche.