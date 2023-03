﻿Sport, Musik, Festumzug: Worauf sich Besucher der Warnemünder Woche 2023 freuen können

Regina Luca, die in der RTL-Show schon mit Promis wie Kerstin Ott und GZSZ-Star Thomas Drechsler vor Joachim Llambi und Victoria Swarovski übers Parkett schwebte, freut sich auf ihr zweites Kind. Das dürfte auch ihre Eltern freuen, die in Rostock eine Tanzschule betreiben. Doch es gibt Kritik an der Verkündung im TV.