Freizeit

Ostsee-Urlauber und Rostocker, Familien mit Kindern, Konzert- und Sportfans kommen am Strand und Strom auf ihre Kosten. Die Infos zum Programm am Samstag und Sonntag (8. und 9. Juli 2023), zu Angebot und Preisen für Bratwurst, Crêpes und Souvenirs auf der Promenade gibts in unseren Tipps.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket