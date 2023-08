In Form einer Skulptur begeistert das Original „Min Herzing“ wieder Warnemünder und Urlauber. Eine andere Erinnerungsstätte ist das Grab der bekannten Fischfrau. Doch dieses ist kaum mehr zu finden.

Warnemünde. Min Herzing ist wieder da – und zieht Warnemünder und Urlauber in ihren Bann. Über die neue Skulptur der legendären Fischfrau (1902-1983) aus Beton hatte die OSTSEE-ZEITUNG kürzlich nach dem Aufstellen berichtet. Seitdem wird das Abbild, das vor der Pension „Am Birnbom“ steht, umlagert und fotografiert – wie einst das Warnemünder Original Hedwig Anke, so der wahre Name.