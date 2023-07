Rettungsaktionen am Strand von Warnemünde: Zwei Personen mussten reanimiert werden

Rostock. Zwei Personen sind am Strand von Warnemünde am Donnerstag (20. Juli) von Rettungskräften zunächst leblos aus der Ostsee geborgen worden. Sie wurden reanimiert. Das teilte die Polizei mit. Drei Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus Berlin gerieten beim Baden aufgrund der Wetterbedingungen in Not. Die Wasserwacht des DRK leitete sofort Maßnahmen ein und konnte die Mädchen aus der Ostsee retten. Eine 14-Jährige wurde leblos geborgen, konnte aber erfolgreich reanimiert werden. Anschließend wurde Sie mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik Rostock verlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden anderen Mädchen wurden lebend gerettet und sofort ärztlich versorgt. Eine 17-Jährige wurde anschließend ins Südstadt-Klinikum eingeliefert, das andere Mädchen konnte in die Obhut der Mutter entlassen werden.

Rettungskräfte reanimieren Mann in Warnemünde

Bereits kurze Zeit später wurden die Rettungskräfte erneut zu Turm 1 in Warnemünde gerufen. Hier konnte ein Mann ebenfalls nur leblos aus der Ostsee geborgen werden. Auch er musste reanimiert werden. Wie es ihm aktuell geht, konnte die Polizei noch nicht sagen. Sein zehnjähriger Sohn wird durch die Rettungskräfte betreut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Polizei weist darauf hin: Die aktuellen Wetterbedingungen sind für das gefahrlose Baden nicht geeignet. An den bewachten Strandabschnitten wehen die roten Fahnen sichtbar an den Türmen. Diese signalisieren Lebensgefahr und ein Badeverbot.

OZ