﻿Warnow-Brücke, Stadthafen und Co: So geht es mit Rostocks Buga-Projekten weiter

Millionenprojekt Radsporthalle in Schwerin: So ist der aktuelle Stand

Es ist ruhig geworden um ein geplantes Leuchtturmprojekt des Sports in Mecklenburg-Vorpommern: das geplante neue Radsportzentrum am Bundesstützpunkt in Schwerin. Im Hintergrund laufen diverse Planungen, einiges ist noch offen. Was feststeht: Die Kosten werden wohl höher ausfallen.