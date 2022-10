﻿Betrunkene greifen Sicherdienst in Rostocker Einkaufszentrum an – vier Verletzte im Warnow-Park

Schiffsmakler in Rostock und Kiel: Chris Speck ist der Allrounder an der Kaikante

Befrachtung und Abfertigung organisieren, Schlepper und Lotsen bestellen, für den Bootsmann einen Termin beim Zahnarzt machen. All das gehört zum Job von Chris Speck (30) in den Häfen in Rostock und Kiel. Er arbeitet für Sarori & Berger, eine der größten Schiffsmaklereien in Deutschland, und gibt einen Einblick in seinen Alltag, der gar nicht so alltäglich ist.