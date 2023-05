﻿Warnowquartier: Was Rostock plant – und was Anwohner sorgt

Kostenfrei bis 17:38 Uhr lesen

Abstiegskampf in der 2. Liga

Trotz des vierten Sieges in Folge: Die erhoffte Rettungsparty beim FC Hansa Rostock hat es am Wochenende nicht gegeben. Obwohl nach dem 2:1 in Sandhausen viel für die Mannschaft von Alois Schwartz spricht, kann frühestens am nächsten Spieltag gefeiert werden. So sehen Trainer und Spieler die Situation.