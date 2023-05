﻿Warnstreik in den Kitas von Roggentin und Kavelstorf: Kinder werden trotzdem betreut

Rostock. In zwei Kindertageseinrichtungen im Rostocker Umland wird am Donnerstag (11. Mai) gestreikt: Betroffen sind die Kitas des Vereins „Auf der Tenne“ in Roggentin und Kavelstorf. Zu dem halbtägigen Warnstreik zwischen 6 und 12 Uhr hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, weil der Verein, der Träger von insgesamt neun Einrichtungen im Landkreis Rostock ist, die Aufnahme von Tarifverhandlungen mit der GEW bislang ablehnt.

Die Kita-Mitarbeiter wollen sich am Donnerstag jeweils ab 8 Uhr vor ihren Einrichtungen in Kavelstorf und Roggentin treffen. Ab 9.30 Uhr soll das mobile Streikbüro auf dem Parkplatz am Bahnhof Broderstorf geöffnet werden. Dort findet auch die zentrale Streikkundgebung statt. Erwartet werden laut GEW MV zwischen 30 und 40 Personen.

Kinder werden trotz des Streiks betreut

Für die Eltern, deren Kinder die beiden betroffenen Einrichtungen besuchen, seien keine Einschränkungen zu erwarten. Es sei noch genug nicht streikendes Personal da, um die Betreuung der Kita-Kinder abzusichern, heißt es auf Nachfrage der OZ. Zudem seien die Eltern im Vorfeld informiert worden.

Sollte der Trägerverein bei seiner Haltung bleiben, droht die Gewerkschaft mit einer Ausweitung der Arbeitskampfmaßnahmen, die eine Einschränkung der Öffnungszeiten aller Einrichtungen zur Folge haben könne, erklärte GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner.

Attraktive Bedingungen für alle Mitarbeiter gefordert

Die Gewerkschaft fordert, dass der Trägerverein Rechtssicherheit für alle Mitarbeiter schafft und nicht mehr nur – wie es heißt – in Anlehnung an den Tarif zahlt. Denn so fehle den Kollegen der Rechtsanspruch auf die entsprechende Eingruppierung und Umsetzung der im TVÖD vereinbarten zusätzlichen Leistungen, moniert Lindner. Die Mitarbeiter seien bezüglich ihrer Vertragsbedingungen teilweise sogar abhängig vom guten Willen des Trägers gegenüber der Einzelperson.

Darüber hinaus fordert die GEW zusätzliche betriebliche Leistungen. „Grundsätzlich gilt: Je attraktiver die Einkommens- und Arbeitsbedingungen, desto leichter fällt es den Trägern, im Fachkräftewettbewerb zu bestehen. Auch dies gehört zur Sicherung der Betreuungssituation und -qualität dazu“, so Lindner.