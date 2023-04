Rostocker Warntag steht bevor: Wann die Sirenen in der Hansestadt ertönen

Regisseur Florian Frerichs bringt die „Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler wieder auf die Leinwand. Gedreht wurde unter anderem in einem Luxusbordell in Berlin und dem Grand Hotel in Heiligendamm. Was den Spielort an der Ostsee ausmacht und wie Frerichs seine Hauptdarsteller Nikolai Kinski und Laurine Price gefunden hat.