﻿Warum Mittwochnacht der Heli über Rostock kreiste

Konzert und Kunst

Lindenberg-Ausstellung in der Kunsthalle Rostock: Panikorchester rockt Pre-Opening

Die bislang größte Udo-Lindenberg-Ausstellung öffnet am Donnerstag in Rostock für das Publikum. Am Mittwochabend feierten rund 300 geladene Gäste beim Pre-Opening mit dem Panikorchester. Udo Lindenberg musste kurz zuvor wegen einer Grippe seinen Auftritt absagen.