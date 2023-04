﻿Was Rostocker Hausbesitzer von Hundehaltern fordern

Rostock. Einige Rostocker haben – im wahrsten Wortsinn – die Nase voll. Deshalb appellieren sie jetzt per Aushang an die Besitzer von Vierbeinern in der Nachbarschaft: „Lassen Sie Ihren Hund nicht mehr direkt vor unsere Haustür kacken. Sie haben uns genug gequält, das haben wir nicht verdient“, steht da mit vielen Ausrufezeichen. Die Verfasser würden sogar Lösegeld zahlen, um endlich vor eine häufchenfreie Haustür treten zu können. Für mögliche Verhandlungen ist sogar eine Mailadresse angegeben. So verzweifelt ist ein anderer Hausbesitzer in der Nachbarschaft noch nicht. Er hofft noch auf die Vernunft der Hundehalter, deren Tiere seine Garageneinfahrt nicht als Toilette nutzen sollen.

Dass es überhaupt solcher Bitten bedarf, ist eine Schande. Denn es könnte so einfach sein, wenn sich Herrchen und Frauchen an die Regel halten, die ein drittes Schild im Viertel ziert: „Sei kein Schwein, pack’s Häufchen ein.“