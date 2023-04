﻿Was Rostocks Jugend von der Stadtpolitik fordert – und wie die reagiert

Rostock. Die Jugendlichen der Hansestadt melden sich zu Wort: Mehr als 20 Seiten hat ein Forderungskatalog, der jetzt durch Anais Luna von Fircks und Andreas Schulz an die Bürgerschaft übergeben wurde. „Wir haben zwei Jahre lang genau zugehört, was sich die Jugend wünscht und das dann aufgeschrieben“, erklärte die Studentin.

Die Forderungen umfassen die verschiedensten Lebensbereiche – vom Willen nach mehr politischer Mitgestaltung über kostenlose Periodenprodukte in öffentlichen und Schultoiletten bis hin zu einem Freizeitpark oder mehr Jugendclubs. Aber auch der Wunsch nach Talentförderung oder der für eine altersgerechte Vermittlung der Stadtgeschichte durch moderne Medien wurde aufgelistet. „Wir haben bewusst keine Wertung oder Zensur vorgenommen, sondern wollten zeigen, was Themen sind, die junge Menschen in Rostock bewegen“, so die 22-Jährige, die sich im Jugendforum engagiert.

Bürgerschaft plant Antrag für Jugendvertretung

Bei der Bürgerschaft stießen die Wünsche auf offene Ohren. Vor allem, weil einige der Themen schon in Bearbeitung sind – wie die Rekommunalisierung des Schulessens, öffentliche Wasserspender oder mehr Sitzbänke im Stadtgebiet. Die Fraktionen Linke, SPD und Grüne bereiten derzeit einen Antrag vor, der mehr Mitgestaltung für diese Altersgruppe ermöglichen soll. „Es geht darum, Kinder und Jugendliche mehr zu beteiligen, ob in einem Parlament oder Beirat, das wird sich noch zeigen“, sagt Linken-Chef Christian Albrecht. Der Rostocker Bund hatte bereits 2009 ein eigenes Parlament für Jugendliche angeregt, was aber bisher nie umgesetzt wurde. Nun soll neuer Schwung in die Thematik kommen.

„Der Zuspruch freut uns sehr“, sagt Anais Luna von Fircks. Sie will nun weiter mit den Fraktionen in Kontakt bleiben, um jetzt tatsächlich eine nachhaltige Umsetzung der Jugendwünsche zu erreichen.