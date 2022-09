Nächtlicher Einsatz in der Rostocker City: Am Sonntagabend ist in der Langen Straße ein Wasserrohr leckgeschlagen. Keller benachbahrter Wohnhäuser liefen voll, außerdem wurde ein Gehweg aug mehreren Metern unterspült.

Rostock. Wasserrohrbruch in der Langen Straße in Rostock: Am Sonntagabend sorgte eine geborstene Wasserleitung für vollgelaufene Keller und unterspülte Gehwege. Gegen 19 Uhr brach in der Langen Straße Höhe Hausnummer 24, kurz vor dem Old Western, eine Wasserleitung. Die Wassermassen unterspülten Teile des Gehweges, der daraufhin auf rund fünf Metern einstürzte. Große Mengen des ausströmenden Leitungswassers liefen in die Kellerräume der angrenzenden Wohnhäuser. Auch wurde eine Gasleitung durch die einstürzenden Steinplatten des Gehweges leicht beschädigt.

Anwohner aus Tanks mit Frischwasser versorgt

Neben Polizei und Mitarbeitern von Nordwasser waren auch Feuerwehr und Notdienst der Stadtwerke in Einsatz. Die Feuerwehr pumpte mehrere Stunden lang die Kellerräume, die teils über einen Meter hoch unter Wasser standen, leer. Ein Abschleppdienst musste mehrere parkende zu schaffen. Die Mitarbeiter von Nordwasser begannen umgehend mit der Reparatur der leckgeschlagenen Leitung. Zahlreiche Anwohner in der Langen Straße mussten allerdings den Abend und die Nacht ohne Wasser auskommen. Für die Versorgung der Anwohner wurden zwei Wassertanks mit Frischwasser bereitgestellt.

Während der Reparatur musste das Wasser abgestellt werden. Für die Anwohner wurden Frischwassertanks aufgestellt. © Quelle: Steffen Grafe

Die Lange Straße musste für die Dauer der Reparaturarbeiten in Richtung Marienkirche gesperrt werden.

Von Steffen Grafe