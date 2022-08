Der Wassersportverein Am Schmarler Graben in Rostock bangt um seine Existenz. Bestehende Verträge an der Steganlage der Wiro wurden gekündigt und sollen zu neuen Konditionen fortgesetzt werden. Wie es dem Verein geht und warum sie auch vor Konsequenzen für die Hanse Sail 2023 warnen.

