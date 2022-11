﻿Wasserstoff-Projekte in Rostock: So viele neue Jobs könnten bis 2028 entstehen

Andreas Meyer

Noch gibt es die schöne, saubere Wasserstoff-Zukunft für Rostock nur auf dem Papier. Dass gleich mehrere „Global Player“ der Energie-Branche an die Warnow wollen, ist aber ein gutes Zeichen: In Zukunft werden Jobs dort entstehen, wo es saubere Energie gibt. Das darf aber nicht an der Bürokratie in MV scheitern, meint OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer