﻿Radeln ohne Stau und Smog: In Warnemünde flitzen Waterbikes über die Ostsee

Backstage auf dem Festival

Europaweit haben die Bühnen in der Geschichte des Festivals Airbeat One in Neustadt-Glewe Maßstäbe gesetzt. Auch in diesem Jahr hat Veranstalter Music Eggert wieder alle Register gezogen: Passend zur Jubiläumsausgabe „Home Edition Germany“ schenkte er sich eine Bühne als Brandenburger Tor in Originalgröße.