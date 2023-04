﻿Wechsel an der Rostocker Uni-Spitze: So läuft der Amtsantritt von Elizabeth Prommer

2. Bundesliga

Sonnabend ab 12.30 Uhr im Liveticker: SC Paderborn gegen FC Hansa Rostock

In der 2. Fußball-Bundesliga tritt der FC Hansa Rostock am Sonnabend ab 13 Uhr beim SC Paderborn an. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab 12.30 Uhr mit einem Liveticker von der Partie.