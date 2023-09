﻿Wegen besserer Lage: Modegeschäft „Zwillingszwirn“ in Warnemünde zieht um

Warnemünde. Alle Hände voll zu tun haben Melanie und Stephanie Lau, die Besitzerinnen des Geschäfts „Zwillingszwirn“ in Warnemünde. Denn die Schwestern wollen zu Ostern 2024 an einem neuen Standort ihre Produkte verkaufen, in der Alexandrinenstraße 40. Vor allem die Lage des alten Geschäfts in der Fritz-Reuter-Straße war ein Grund umzuziehen.

Das hatten sie im April diesen Jahres eröffnet. „Doch dort finden keine Urlauber hin“, meint Stephanie Lau und erhofft sich, in der nächsten Saison mehr neue Kunden begrüßen zu können. Bisher hätten vor allem Einheimische den Weg in den Laden gefunden.

Mehr Platz für Taschen und Souvenirs mit maritimen Motiven

Auch die Größe des ehemaligen Ladens sei ein Problem gewesen. Dort hatten sie nur 20 Quadratmeter zur Verfügung. „Wir hatten nicht den Platz, um alle unsere Produkte auszustellen“, sagt sie. Auf der neuen 45 Qadratmeter großen Verkaufsfläche können Stephanie und ihre Schwester mehr ihrer selbstproduzierten Segeltuchtaschen, Rücksäcke und Portemonnaies im maritimen Design präsentieren. Seit einiger Zeit verkaufen die Schwestern auch andere regionale Produkte, darunter Postkarten von Künstlern aus der Region.

Außerdem freut sich Stephanie Lau, dass sie die regionalen Produkte des zuvor in der Alexandrinenstraße ansässigen Geschäfts „Dit&Dat“, wie Tee und Sanddornprodukte, übernehmen werden. Die Besitzerin würde den Laden nicht weiterführen, da sie in Rente gehe, so Lau.

Die reguläre Geschäftspause von Oktober bis Ostern wollen die beiden Schwestern nutzen, um ihre Taschen für die kommende Saison zu produzieren und um ihren neuen Laden einzurichten. Im nächsten Frühjahr soll der dann von Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein.

