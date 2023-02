Wegen Hansa-Heimspiel: Sperrungen in Rostocker Gartenstadt und ums Ostseestadion geplant

Die RTL-2-Reality-Sendung zeigt, wie Bewohner des Blockmacherrings mit Alltagsproblemen, Geldsorgen und Familienstress kämpfen. In sozialen Netzwerken müssen Protagonisten wie Cindy und Regina mit Hatern umgehen. Doch am Valentinstag zählt nur die Liebe, da darfs romantisch werden. Was ihnen in einer Beziehung wichtig ist, erzählen die Rostocker in einem Video.