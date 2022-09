﻿Wegen neuer Steuer: Parkplätze in Rostock bald wohl deutlich teurer

Neue Gebühren für Rostocks öffentliche Parkplätze: Weil die Stadt ab 2023 19 Prozent Umsatzsteuer zahlen muss, steigen auch für die Autofahrer die Preise. Was in welchen Stadtteilen gilt – und wo in Warnemünde Parkplätze womöglich ganz wegfallen.

Rostock/Warnemünde. Die Hansestadt Rostock will zum 1. Januar 2023 die Parkgebühren erhöhen. Hintergrund ist, dass die Stadt ab dem neuen Jahr 19 Prozent Umsatzsteuer auf die Einnahmen bestimmter, öffentlicher Parkplätze zahlen muss. Die sollen nun auf die Autofahrer umgelegt werden, indem in den betroffenen Bereichen die Parktickets erhöht werden. Ein Entwurf über die neue Gebührenordnung wird derzeit in sechs Gremien diskutiert. Am Ende entscheidet die Rostocker Bürgerschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht für alle Parkplätze gelten die neu geplanten Regeln. „Es betrifft nur selbstständige Parkplätze. Nicht betroffen sind straßenbegleitende Parkflächen wie das Parken am Fahrbahnrand“, informierte ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Ortsbeirat KTV. Das Gremium gab seine Empfehlung für das Vorhaben.

Parkgebühren: Tagesticket klettert auf 24 Euro

Besonders spannend wird es in Warnemünde, Zone W: Dort sollen die Preise in der Hochsaison von jetzt 3 Euro auf 3,60 Euro ansteigen. In der Nebensaison werden 1,20 Euro statt 1 Euro fällig. Der Tagespreis klettert von 20 auf 24 Euro. Unter anderem gehören laut Internetseite der Stadt die Stellflächen Wilhelmshöhe, Kirchenplatz und Am Markt dazu. Neu dabei wäre nach der geplanten Änderung auch der beliebte Parkplatz „Strand Mitte“ nahe der Jugendherberge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dort stellten am Freitagvormittag einige Urlauber und Einheimische, die zum Strand wollten, ihre Autos ab. Für derzeit 2 Euro die Stunde. „3,60 Euro fände ich ehrlich gesagt schon unverschämt für die Lage hier fast am Ortsrand, das wäre ja fast doppelt so viel wie momentan“, sagt Ludwig Schmidt aus dem Rostocker Umland. Das Touristen-Ehepaar Welling aus Berlin sieht den Preisanstieg ebenfalls eher kritisch. „Man zahlt doch vor Ort auch Kurtaxe, da wäre es schön, wenn Parkplätze nicht noch exorbitant teuer sind. Auch wenn ich verstehen kann, dass die Infrastruktur hier auch bezahlt werden muss“, betont Rüdiger Welling.

Strand West: Hier soll ein Wohnmobil-Stellplatz entstehen

Eine weitere Neuerung im Ostseebad: Laut Beschlussvorlage entfällt künftig der Parkplatz Strand West am Ortsausgang Höhe der Kleingartenanlage Am Waldessaum. Dort gibt es nach Einschätzung des Tiefbauamtes eines Kapazität von ca. 300 Stellplätzen. Es soll ein Wohnmobilstellplatz entstehen mit diversen Annehmlichkeiten für die Caravan-Gäste. „Zum Jahreswechsel soll die Wiro endgültig Besitzer des Grundstücks werden. Dann können die Detailplanungen starten“, informiert Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soll künftig vorwiegend ein Wohnmobil-Stellplatz werden: der Parkplatz Warnemünde Strand West. © Quelle: Virginie Wolfram

Aber: Nicht alle Pkw-Stellflächen müssen weichen: „Der östliche Teil des jetzigen Parkplatzes Strand West – etwa drei Fünftel der Fläche – soll als Wohnmobilplatz genutzt werden, der verbleibende westliche Teil soll Parkplatz für Pkw bleiben“, erläutert Stadtsprecher Ulrich Kunze auf OZ-Anfrage. Die wegrationalisierten Parkplätze sollen „durch den Neubau eines Parkhauses oder einer Parkpalette ungefähr dieser Größenordnung“ am Parkplatz Strand Mitte ausgeglichen werden.

So ändern sich die Preise in den anderen Stadtteilen Zone A ( Stadtmitte, begrenzt durch Lange Straße, Parkplatz „An der Hege“, Große Wasserstraße, Steinstraße, Wallstraße, Wallanlagen): Statt der bisher veranschlagten 2 Euro die Stunde, sollen auf selbstständigen Parkplätzen 2,40 pro Stunde fällig werden. Zone B (Stadtmitte und KTV, begrenzt durch Stadthafen, Warnow, Mühlendamm, Wagner-Str., Augustenstr., Am Vögenteich, St.-Georg-Str., Feldstr., A.-Bernhard-Str., Neubramowstr., Margaretenstr., Doberaner Straße, Friedrichstr.): Hier kostet Parken laut Plan 1,80 Euro statt 1,50 Euro pro Stunde. Zone C (Stadtmitte begrenzt durch Adenauer-Platz, Luxemburg-Str., Engels-Platz, Blücherstraße, Schwaaner Landstr., Herweghstr., Parkplatz „Mühlendamm“, sowie Hansaviertel, Südstadt, Diedrichshagen, Hohe Düne): Hier steigen die Kosten von 1,00 Euro auf 1,20 Euro pro Stunde. Zone D (alle übrigen Stadtteile): Hier würde das Parken marginal von 50 Cent auf 60 Cent steigen.

Außerdem ist geplant, die Parkzeiten in Warnemünde jetzt zu vereinheitlichen. In der Praxis habe sich gezeigt, dass die Komplexität der Parkgebührenordnung mit der Haupt- und Nebensaison sowohl für die Nutzer als auch für die Technik der Parkscheinautomaten eine größere Herausforderung darstelle. Deshalb möchte die Stadtverwaltung die Parkzeiten in Warnemünde auf 20 Uhr festlegen, statt wie bisher auf 19 Uhr und in anderen Bereichen bis 22 Uhr. Die Hauptsaison geht künftig von 1. April bis 31. Oktober.