﻿Wegen OB-Wahl in Rostock? Autoreifen von AfD-Kandidat Meister zerstochen

In seinem Wohnort in Ribnitz-Damgarten sind die Autoreifen von Michael Meister zerstochen worden. Der AfD-Landtagsabgeordnete tritt bei der Oberbürgermeisterwahl in Rostock an. Der 48-Jährige hegt bereits einen Verdacht. Es war nicht der erste Angriff auf ihn.

